Жители Ростовской области увидят комету, пролетавшую в небе еще в эпоху неандертальцев

Жители Ростовской области смогут комету, пролетавшую в небе еще в эпоху неандертальцев. Об этом сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Демин.
По словам эксперта, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS)максимально приблизится к нашей планете 27 сентября. В середине октября ростовчане смогут увидеть комету даже невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за небесным телом в утренние или вечерние часы. Найти комету можно будет рядом с серпом стареющей Луны.
Отметим, что в момент своей максимальной яркости комета займет третье место по яркости среди небесных объектов, уступая только Солнцу и Луне. Известно, что комета сближается с Солнцем примерно раз в 30 тысяч лет.