Жители Ростовской области увидят комету, пролетавшую в небе еще в эпоху неандертальцев

По словам эксперта, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS)максимально приблизится к нашей планете 27 сентября. В середине октября ростовчане смогут увидеть комету даже невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за небесным телом в утренние или вечерние часы. Найти комету можно будет рядом с серпом стареющей Луны.