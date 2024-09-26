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Жители Ростовской области увидят комету, пролетавшую в небе еще в эпоху неандертальцев

В середине октября ростовчане смогут увидеть комету, которая пролетала над землей в эпоху неандертальцев
Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области смогут комету, пролетавшую в небе еще в эпоху неандертальцев. Об этом сообщил заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Демин.

По словам эксперта, комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS)максимально приблизится к нашей планете 27 сентября. В середине октября ростовчане смогут увидеть комету даже невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за небесным телом в утренние или вечерние часы. Найти комету можно будет рядом с серпом стареющей Луны.

Отметим, что в момент своей максимальной яркости комета займет третье место по яркости среди небесных объектов, уступая только Солнцу и Луне. Известно, что комета сближается с Солнцем примерно раз в 30 тысяч лет.