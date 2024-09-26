Русский физиолог Иван Павлов родился 175 лет назад

Первый из них был обнаружен в опытах, где собаку полностью лишали подвижности. Оказалось, что даже, если животное находится в комфортных условиях и обвязка ему нигде не давит, оно начинает нервничать, пытается вырваться и отказывается от еды до стадии крайнего голода. Это не было проявлением агрессии или враждебности: когда собаку отвязывали, она попросту ложилась у ног ученого. Однако если на ту же собаку надеть ошейник и привязать за него в том же месте так, чтобы она могла сделать шаг-другой в сторону, животное чувствовало себя хорошо.