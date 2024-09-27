«Славянка» ждет: строительство первого путепровода над КАД начали в Петербурге

Первый этап от метро «Купчино» до Шушар должен быть закончен до конца 2025 года. Уже выбран трамвай, который будет работать на линии. Участок от Шушар до Славянки городские власти обещают сдать в 2026 году. Предполагается, что ежегодно новой линией будут пользоваться 13 млн человек.