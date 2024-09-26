«Земский доктор» в Крыму: сколько врачей удалось привлечь в регион

«С начала года в Крыму по программам “Земский доктор” и “Земский фельдшер” трудоустроены 64 специалиста — 41 врач и 23 специалиста со средним медицинским образованием. В ближайшее время планируется принять еще 29 специалистов», — сказано в сообщении.
Всего с начала действия программы в 2015 году в республику удалось привлечь 433 врача. Программа «Земский фельдшер» реализуется в регионе с 2018 года — за весь период трудоустроены 147 специалистов.
Программы предполагают единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей для врачей и 0,5 миллиона рублей для фельдшеров, акушерок и медсестер, трудоустроившихся по специальности в населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, напомнили в профильном министерстве.
Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщал ранее глава РК Сергей Аксенов.