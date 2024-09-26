В Ростове капитально отремонтируют спортшколу №4

В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют спортшколы № 4. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко. Здание спортшколы находится на проспекте Чехова, 33. Там занимаются почти 300 шахматистов в возрасте от 6 до 18 лет. Однако двухэтажное здание нуждается в капремонте.
— Проектно-сметная документация на проведение работ прошла госэкспертизу. И в августе из городского бюджета на реализацию проекта выделены деньги в размере 60 млн руб, — сообщил сити-менеджер.
Ремонт планируется провести к концу 2025 года. На время выполнения работ дети будут заниматься шахматами в других школах.