Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове капитально отремонтируют спортшколу №4

В Ростове-на-Дону на капремонт спортшколы выделят 60 млн рублей
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону капитально отремонтируют спортшколы № 4. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко. Здание спортшколы находится на проспекте Чехова, 33. Там занимаются почти 300 шахматистов в возрасте от 6 до 18 лет. Однако двухэтажное здание нуждается в капремонте.

— Проектно-сметная документация на проведение работ прошла госэкспертизу. И в августе из городского бюджета на реализацию проекта выделены деньги в размере 60 млн руб, — сообщил сити-менеджер.

Ремонт планируется провести к концу 2025 года. На время выполнения работ дети будут заниматься шахматами в других школах.