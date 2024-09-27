Театральная афиша Крыма с 26 сентября по 1 октября

ТЕАТР.
СЕВАСТОПОЛЬ.
ТЕАТР ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО.
(ПР. НАХИМОВА, 6. ТЕЛ.:
Основная сцена, Малая сцена.
29 сентября (воскресенье) 18:30.
«ТЕАТР И ЛЮДИ В НЕМ» 6+
Иммерсивная экскурсия по театру.
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.
(ПР. ГАГАРИНА, 16. ТЕЛ.:
26 сентября (четверг) 11:00.
«КОТ В САПОГАХ» 3+
Сказка в постановке «Коляда-театра».
26 сентября (четверг) 14:00.
«РАСКОЛЬНИКОВ» 16+
Спектакль в постановке «Коляда-театра».
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Б. А. ЛАВРЕНЕВА ЧФ РФ.
(ПЛ. УШАКОВА, 1. ТЕЛ.:
28 сентября (суббота) 18:30.
«ТАРТЮФ» 18+
Классический спектакль.
29 сентября (воскресенье) 18:30.
«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» 12+
Классический спектакль по пьесе Александра Островского.
ЕВПАТОРИЯ.
ТЕАТР ИМ. А. С. ПУШКИНА.
(ПР. ЛЕНИНА, 1. ТЕЛ.: +7 (36569) 3−20−03).
26 сентября (четверг) 19:00.
«ТРИ ДИВЫ» 6+
Органный концерт. Специальный гость — иеромонах Фотий.
27 сентября (пятница) 19:00.
«СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
Спектакль в постановке Тамбовского государственного театра кукол по мотивам архангелогородских сказок Бориса Шергина.
КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.
(УЛ. БАРТЕНЕВА, 1−5. ТЕЛ:
27 сентября (пятница) 18:30.
«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
Опыты драматических изучений.
28 сентября (суббота) 11:00.
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+
Драматический спектакль.
28 сентября (суббота) 18:30.
«АЗ ЕСЬМ ТВАРЬ» 16+
Драма.
29 сентября (воскресенье) 11:00.
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 6+
Детский спектакль.
29 сентября (воскресенье) 18:30.
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+
Комедия-гротеск.
ЯЛТА.
ТЕАТР ИМ. ЧЕХОВА.
(ул. Екатерининская, д. 13).
28 сентября (суббота) 19:00.
«ТРИ ДИВЫ» 6+
Органный концерт. Специальный гость — иеромонах Фотий.
29 сентября (воскресенье) 12:00.
«СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
Спектакль в постановке Тамбовского государственного театра кукол по мотивам архангелогородских сказок Бориса Шергина.
29 сентября (воскресенье) 15:00.
«БАРДЫ-ЮБИЛЯРЫ 2024 ГОДА. ЮРИЙ ВИЗБОР — 90» 6+
Музыкальная гостиная.
29 сентября (воскресенье) 19:00.
«ДУБРОВСКИЙ» 12+
Мюзикл в исполнении Государственного академического музтеатра.
30 сентября (понедельник) 19:00.
«ШАНСОН ПАРАД» 16+
Концертная программа.
СИМФЕРОПОЛЬ.
КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО.
(УЛ. ПУШКИНА, 15. ТЕЛ.:
Основная сцена.
26 сентября (четверг) 19:00.
«ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ БАРОККО» 16+
Комедия.
27 сентября (пятница) 19:00.
«ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ БАТТЛ» 12+
Комедия.
28 сентября (суббота) 18:00.
«РОСКОШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
Комедия.
Камерная сцена.
28 сентября (суббота) 18:00.
«МУЖ И ЖЕНА» 12+
Комедия.
29 сентября (воскресенье) 18:00.
«РОК-Н-РОЛЛ НА ЗАКАТЕ» 16+
Комедия.
Новая сцена.
27 сентября (пятница) 19:00.
«СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ» 16+
Спектакль.
29 сентября (воскресенье) 18:00.
«ПЯТЬ ЖАР-ПТИЦ В ПОМЕСТЬЕ ВОРОНА» 18+
Иронический детектив.
КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ.
(УЛ. ГОРЬКОГО, 9. ТЕЛ.:
28 сентября (суббота) 10:00, 11:30, 13:00.
«КАРУСЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 6+
Спектакль из нескольких историй.
29 сентября (воскресенье) 11:00, 13:00.
«ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ» 5+
Спектакль-игра.
КОНЦЕРТЫ.
Ялта, Ливадийский дворец, Итальянский дворик.
26 сентября (четверг) 19:00.
«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 6+
Концерт солистов Крымского концертного объединения Якова Головко и Марины Герман.
Симферополь, КФУ им. В. И. Вернадского, розовый зал.
27 сентября (пятница) 18:30.
«ОЧАРОВАНЬЕ РУССКОГО РОМАНСА» 6+
Концерт солистов Крымской госфилармонии в рамках цикла «В гостях у графа Воронцова».
Симферополь, Дом культуры железнодорожников, Привокзальная площадь, 3а.
27 сентября (пятница) 18:30.
«НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ» 6+
Концерт вокального ансамбля «Славия» Крымской госфилармонии.
Симферопольский район, пещера «Мраморная».
28 сентября (суббота) 17:00.
«РЕЗОНАНС» 12+
Концерт камерного состава Крымского академического симфонического оркестра.
Севастополь, Ретрокинотеатр «Украина».
28 сентября (суббота) 18:00.
«ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА» 6+
Концерт памяти В. Толкуновой в исполнении солистов Ялтинского отделения Крымской госфилармонии.
Ялта, Ливадийский дворец, Итальянский дворик.
29 сентября (воскресенье) 19:00.
«ОРКЕСТР В ЛИВАДИИ» 6+
Концерт Крымского академического симфонического оркестра.
пгт Советский, районный Дом культуры.
30 сентября (понедельник) 18:00.
«САНАТЫМ-ТАКЪАТЫМ. В ИСКУССТВЕ МОЯ СИЛА» 3+
Концерт фольклорного ансамбля «Крым» Крымской госфилармонии.
Внимание! В афише возможны изменения!