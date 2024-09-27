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Театральная афиша Крыма с 26 сентября по 1 октября

Расписание концертов и спектаклей в театрах и концертных залах Симферополя, Севастополя, Евпатории и Ялты.

ТЕАТР.

СЕВАСТОПОЛЬ.

ТЕАТР ИМ. ЛУНАЧАРСКОГО.

(ПР. НАХИМОВА, 6. ТЕЛ.: +7 (8692) 54−62−26, +7 (978) 965−05−05).

Основная сцена, Малая сцена.

29 сентября (воскресенье) 18:30.

«ТЕАТР И ЛЮДИ В НЕМ» 6+

Иммерсивная экскурсия по театру.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.

(ПР. ГАГАРИНА, 16. ТЕЛ.: +7 (978) 333−37−07).

26 сентября (четверг) 11:00.

«КОТ В САПОГАХ» 3+

Сказка в постановке «Коляда-театра».

26 сентября (четверг) 14:00.

«РАСКОЛЬНИКОВ» 16+

Спектакль в постановке «Коляда-театра».

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. Б. А. ЛАВРЕНЕВА ЧФ РФ.

(ПЛ. УШАКОВА, 1. ТЕЛ.: +7 (8692) 54−33−95).

28 сентября (суббота) 18:30.

«ТАРТЮФ» 18+

Классический спектакль.

29 сентября (воскресенье) 18:30.

«НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИЦА» 12+

Классический спектакль по пьесе Александра Островского.

ЕВПАТОРИЯ.

ТЕАТР ИМ. А. С. ПУШКИНА.

(ПР. ЛЕНИНА, 1. ТЕЛ.: +7 (36569) 3−20−03).

26 сентября (четверг) 19:00.

«ТРИ ДИВЫ» 6+

Органный концерт. Специальный гость — иеромонах Фотий.

27 сентября (пятница) 19:00.

«СТАРАЯ СКАЗКА» 6+

Спектакль в постановке Тамбовского государственного театра кукол по мотивам архангелогородских сказок Бориса Шергина.

КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.

(УЛ. БАРТЕНЕВА, 1−5. ТЕЛ: +7 (978) 149−25−87, +7 (978) 753−53−00).

27 сентября (пятница) 18:30.

«МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 16+

Опыты драматических изучений.

28 сентября (суббота) 11:00.

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 6+

Драматический спектакль.

28 сентября (суббота) 18:30.

«АЗ ЕСЬМ ТВАРЬ» 16+

Драма.

29 сентября (воскресенье) 11:00.

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 6+

Детский спектакль.

29 сентября (воскресенье) 18:30.

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 16+

Комедия-гротеск.

ЯЛТА.

ТЕАТР ИМ. ЧЕХОВА.

(ул. Екатерининская, д. 13).

28 сентября (суббота) 19:00.

«ТРИ ДИВЫ» 6+

Органный концерт. Специальный гость — иеромонах Фотий.

29 сентября (воскресенье) 12:00.

«СТАРАЯ СКАЗКА» 6+

Спектакль в постановке Тамбовского государственного театра кукол по мотивам архангелогородских сказок Бориса Шергина.

29 сентября (воскресенье) 15:00.

«БАРДЫ-ЮБИЛЯРЫ 2024 ГОДА. ЮРИЙ ВИЗБОР — 90» 6+

Музыкальная гостиная.

29 сентября (воскресенье) 19:00.

«ДУБРОВСКИЙ» 12+

Мюзикл в исполнении Государственного академического музтеатра.

30 сентября (понедельник) 19:00.

«ШАНСОН ПАРАД» 16+

Концертная программа.

СИМФЕРОПОЛЬ.

КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО.

(УЛ. ПУШКИНА, 15. ТЕЛ.: +7 (3652) 27−23−51, +7 (978) 056−15−16).

Основная сцена.

26 сентября (четверг) 19:00.

«ЛЮБОВЬ В СТИЛЕ БАРОККО» 16+

Комедия.

27 сентября (пятница) 19:00.

«ИМПРОВИЗАЦИОННЫЙ БАТТЛ» 12+

Комедия.

28 сентября (суббота) 18:00.

«РОСКОШНЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+

Комедия.

Камерная сцена.

28 сентября (суббота) 18:00.

«МУЖ И ЖЕНА» 12+

Комедия.

29 сентября (воскресенье) 18:00.

«РОК-Н-РОЛЛ НА ЗАКАТЕ» 16+

Комедия.

Новая сцена.

27 сентября (пятница) 19:00.

«СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ» 16+

Спектакль.

29 сентября (воскресенье) 18:00.

«ПЯТЬ ЖАР-ПТИЦ В ПОМЕСТЬЕ ВОРОНА» 18+

Иронический детектив.

КРЫМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ.

(УЛ. ГОРЬКОГО, 9. ТЕЛ.: +7 (3652) 27−64−31, +7 (978) 066−90−03).

28 сентября (суббота) 10:00, 11:30, 13:00.

«КАРУСЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ» 6+

Спектакль из нескольких историй.

29 сентября (воскресенье) 11:00, 13:00.

«ВЕСЕЛЫЕ УРОКИ» 5+

Спектакль-игра.

КОНЦЕРТЫ.

Ялта, Ливадийский дворец, Итальянский дворик.

26 сентября (четверг) 19:00.

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 6+

Концерт солистов Крымского концертного объединения Якова Головко и Марины Герман.

Симферополь, КФУ им. В. И. Вернадского, розовый зал.

27 сентября (пятница) 18:30.

«ОЧАРОВАНЬЕ РУССКОГО РОМАНСА» 6+

Концерт солистов Крымской госфилармонии в рамках цикла «В гостях у графа Воронцова».

Симферополь, Дом культуры железнодорожников, Привокзальная площадь, 3а.

27 сентября (пятница) 18:30.

«НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ» 6+

Концерт вокального ансамбля «Славия» Крымской госфилармонии.

Симферопольский район, пещера «Мраморная».

28 сентября (суббота) 17:00.

«РЕЗОНАНС» 12+

Концерт камерного состава Крымского академического симфонического оркестра.

Севастополь, Ретрокинотеатр «Украина».

28 сентября (суббота) 18:00.

«ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА» 6+

Концерт памяти В. Толкуновой в исполнении солистов Ялтинского отделения Крымской госфилармонии.

Ялта, Ливадийский дворец, Итальянский дворик.

29 сентября (воскресенье) 19:00.

«ОРКЕСТР В ЛИВАДИИ» 6+

Концерт Крымского академического симфонического оркестра.

пгт Советский, районный Дом культуры.

30 сентября (понедельник) 18:00.

«САНАТЫМ-ТАКЪАТЫМ. В ИСКУССТВЕ МОЯ СИЛА» 3+

Концерт фольклорного ансамбля «Крым» Крымской госфилармонии.

Внимание! В афише возможны изменения!

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