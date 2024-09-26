Парламенты Ростовской и Запорожской областей заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко и его коллега из Запорожской области Виктор Емельяненко подписали соглашение, направленное на сотрудничество между двумя регионами.
Этот документ направлен на обмен опытом по различным вопросам, а также разработку совместных законодательных инициатив для представления на федеральном уровне.
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ.
Спикер донского парламента Александр Ищенко отметил, что подписанное соглашение стало очередным шагом по взаимодействию Заксобрания Ростовской области с воссоединенными регионами страны.
— Это соглашение — фиксация той большой работы, которой мы уже занимаемся, начиная с осени прошлого года, после того как был сформирован парламент Запорожской области. И очевидно, что для нас это взаимодействие оно очень интересно и важно, — сказал председатель донского Заксобрания.
Также он напомнил, что депутатский корпус Ростовской области начала взаимодействовать с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик еще до того, как они вошли в состав Российской Федерации.
— У нас было эффективное сотрудничество по самым разным направлениям. А с Запорожской областью — это новая страница нашего взаимодействия. И у наших коллег, по сути, все начинается с чистого листа. И важно, чтобы этот чистый лист был заполнен правильно, эффективно, разумно.
ПОДЕЛЯТСЯ ЗНАНИЯМИ И УМЕНИЯМИ.
Александр Ищенко пообещал запорожцам, что донские депутаты поделятся своим законотворческим опытом.
— Постараемся предостерегать наших коллег от тех ошибок, которые мы уже допустили. Или от каких-то сложностей, которых можно избежать.
Самое важное, по его словам, что межпарламентское сотрудничество строится на добрых человеческих взаимоотношениях, на общей истории, на общем понимании того, как нужно жить в большой единой России.
Председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко подчеркнул, что это соглашение — знаковое.
— Мы — новый регион, который интегрируется в правовую и социально-экономическую системы нашей страны. В этом процессе Ростовская область для нас является ближайшим партнером, проводником новых идей и компетенций, — сказал Виктор Емельяненко. — Особенно мы ценим взаимодействие с донскими коллегами по подготовке качественных специалистов. Депутаты донского парламента проводят для нас обучающие семинары, делятся теоретическими знаниями и своим практическим опытом.
ЕДИНОЕ ПРОШЛОЕ И ЕДИНОЕ БУДУЩЕЕ.
Спикер запорожского парламента вспомнил, как более 12 лет назад районная администрация Запорожской области организовывала взаимодействие регионов. Тогда их поисковики нашли захоронение, где было более ста красноармейцев из Ростовской области. На их перезахоронение приехали донские представители, включая и мать одного из бойцов.
— Это пример того, что у нас единая страна, единый народ, единая история и общее будущее, — резюмировал Александр Ищенко.