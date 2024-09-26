Парламенты Ростовской и Запорожской областей заключили соглашение о сотрудничестве

— Это соглашение — фиксация той большой работы, которой мы уже занимаемся, начиная с осени прошлого года, после того как был сформирован парламент Запорожской области. И очевидно, что для нас это взаимодействие оно очень интересно и важно, — сказал председатель донского Заксобрания.