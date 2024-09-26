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Пять нижегородских школ и пять детсадов получили отопление досрочно

Ранее о досрочном подключении отопления говорил Юрий Шалабаев.

Источник: Нижегородская правда

В пяти школах и пяти детских садах Нижнего Новгорода подали отопление раньше сроков. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в департаменте образования администрации города.

Эти учреждения подали заявку в теплоснабжающую организацию с просьбой подключить отопление досрочно.

Напомним, что отопление в жилых домах Нижнего Новгорода официально подключат 1 октября. Однако социальные учреждения могут получить его чуть раньше, при необходимости. Достаточно направить заявку.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что тепло уже начали давать в Кстовском и Борском округах.

ЖКХ