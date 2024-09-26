Госдума приняла в I чтении проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров

«Подростки всегда ищут новые ощущения, и очень плохо, когда они выбирают такой способ. Чаще всего речь идет о группе детей. Кто-то один принес, и все индуцируют друга друга. Физически к гипоксии привыкнуть невозможно, так что речь идет о [психологическом] привыкании к этим ощущениям, и коварность в том, что, испытав “эйфорию”, подросток может под влиянием компании перейти и на наркотические вещества», — считает нарколог.