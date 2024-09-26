В Батайске мошенники обманули мужчину на миллион рублей

Согласно опубликованной информации, 61-летнему мужчине поступил неизвестный звонок. Когда пенсионер ответил, то человек на другом конце провода представился сотрудником банка. Он рассказал о разных видах мошенничества, после чего разговор закончился. Позже мошенник вновь позвонил мужчине с предложением якобы провести «проверку безопасности». Он перевел все сбережения на «безопасный» счет. Только спустя время он понял, что его обманули и обратился в полицию.