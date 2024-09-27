В Башкирии расчистку русла реки Дёма завершат до 1 ноября

В Чишминском районе прошло выездное совещание по вопросу расчистки русла реки Дёма на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка в Уфимском районе. Об этом сообщил и. о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.