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В Башкирии расчистку русла реки Дёма завершат до 1 ноября

Об этом сообщил и. о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

В Чишминском районе прошло выездное совещание по вопросу расчистки русла реки Дёма на участке от деревни Новомихайловка до деревни Нижегородка в Уфимском районе. Об этом сообщил и. о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» к работе приступили еще в 2022 году. На сегодняшний день подрядчиком работа по очистке русла реки от донных иловых отложений завершена.

Ведутся работы по перевозке иловых отложений и рекультивации территорий.

Общая протяженность расчищенных участков русел в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» составит 35 километров. Полную очистку реки Дёма завершат до 1 ноября.

В результате этой серьезной работы повысится пропускная способность русла реки, улучшится ее санитарное состояние, а значит и качество воды. Оздоровление водного объекта позволит улучшить условия жизни 5,7 тысячи жителей республики.

экология