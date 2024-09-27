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Почему власти Красноярска не обеспечили инфраструктурой участки многодетных

На днях представители многодетных семей из Красноярска отправились на встречу с чиновниками, которые обещали им райскую жизнь на выделенных для этой цели земельных участках. Обещание свое слуги народа, как часто водится, не сдержали. Заставить их исполнить обязательства не смог даже суд. Разгневанные владельцы злополучных наделов хотели посмотреть в глаза представителям власти и задать вопрос: «Почему?» С собой они пригласили корреспондента «РГ».

«Российская газета» уже писала о ситуации, в которую попали многодетные красноярцы — хозяева земельных наделов в Емельяновском районе краевого центра. История тогда получилась громкая: справедливости требовали почти две тысячи семей.

Дело в том, что участки для пап и мам, имеющих трех и более детей, в регионе начали активно выдавать с 2010 года, согласно принятой программе Красноярского края и в полном соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РФ. Благо, площадей в громадном регионе хватает. Людям идея пришлась по душе.

Одна из тех, кто поспешил приобрести заветный надел, — красноярка Елена Гамзенок. В 2019-м, после рождения третьего ребенка, они с мужем решили воспользоваться статусом многодетных и получить участок, чтобы возвести на нем жилой дом. Землю им выделили рядом с поселком Частоостровское, всего в 20 километрах от краевого центра. Супругов все устраивало.

Как вспоминает Елена, червячок сомнения появился у нее, когда она в первый раз приехала посмотреть на полученные от государства 14 соток. Еще подумала: странно, власти щедро нарезали здесь наделы, а люди строиться не спешат: количество возведенных домов можно пересчитать по пальцам одной руки. Настораживало и то, что дороги к будущим домовладениям тоже не было: съезжай с трассы и дальше добирайся по кочкам и колдобинам до своего участка как хочешь. Но власти обещали: «Все будет, потерпите немного».

«Российская газета» писала о ситуации, в которую попали хозяева земельных наделов, 28.11.2023 года.

Однако, получив в 2020 году свой надел и пообщавшись с соседями, семья поняла: если ничего не предпринять, ждать и терпеть им придется до глубокой старости.

Похожая история — у красноярца Александра Пензякова. Ему участок выделили еще в 2015-м. За время борьбы с не желающими выполнять свои обещания властями двое детей уже выросли — старшему 26, среднему — 19. А воз, то есть участок, и ныне там.

— Единственное, что сделал, — погреб на нем выкопал, — признается Александр. — Я уже готов за свои деньги и к электросетям подключиться, и скважину пробурить. Но дорогу построить — извините! — не в состоянии.

Некоторая надежда у людей появилась после обращения в прокуратуру. В итоге все изложенные в заявлении факты при проверке надзорного органа подтвердились. Дело дошло до суда, в 2023-м постановившего: власти обязаны исправить все допущенные нарушения, люди должны получить обещанную государством помощь в полном объеме не позже, чем через три года. Прошел год — но не сделано ровным счетом ничего.

На приеме многодетных семей с главой Емельяновского района Сергеем Дамовым присутствовали и другие чиновники: его первый зам, руководитель Частоостровского сельсовета…

— Все верно, земля когда-то выделялась согласно специальной программе Красноярского края, однако без соответствующей инфраструктуры. Ее возведение в одиночку район не потянет. В этом году из краевого бюджета нам выделили 60 миллионов рублей на решение проблем многодетных семей. Это капля в море. На то, чтобы исполнить все обязательства перед вами, району нужно не менее миллиарда рублей, где их взять? — развел руками глава.

На вопрос, почему нельзя было сначала построить дороги, подключить воду и свет, а уж потом раздавать людям участки, местные чиновники и вовсе ответили, мол, какой с нас спрос, мы законы не принимаем.

Кстати, накануне этой встречи корреспондент «РГ» пыталась взять комментарии у нескольких депутатов Законодательного собрания Красноярского края: может, стоит передать все полномочия по проблемам с наделами для многодетных семей на краевой уровень? Раз уж муниципалитеты такую ношу не тянут? Однако народные избранники от конкретных ответов уклонялись, как могли, и высказывать свою точку зрения не спешили.

— Ситуация с выделением земельных участков для многодетных семей и обеспечением их соответствующей инфраструктурой в Красноярском крае сложилась катастрофическая: федеральный закон о поддержке этой категории граждан абсолютно не выполняется. Я постоянно слышу, как чиновники рапортуют о выполнении своих обязательств, но не припомню ни одного случая, чтобы кому-то была оказана реальная помощь. Мне после рождения детей тоже достался такой надел. И что? Ребятишки уже выросли, в университеты поступили, а земля так и зарастает бурьяном — до нее не добраться, — говорит общественник, президент красноярского благотворительного фонда «Тройняшки» Дарья Мосунова.

Но вернемся к совещанию.

— В общем, ждите, — резюмировал в итоге глава района. — Будут у вас свет, вода и дороги. Построитесь. Когда-нибудь.

И тут у Елены Гамзенок, которая четыре года боролась за право жить на своей земле, лопнуло терпение.

— Я просто хочу построить дом для своих детей! — закричала она. — Что мне для этого нужно сделать?! Что? Скажите же, наконец!

Ответа женщина не дождалась. Чиновники за длинным столом угрюмо молчали…