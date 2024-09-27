Почему власти Красноярска не обеспечили инфраструктурой участки многодетных

Как вспоминает Елена, червячок сомнения появился у нее, когда она в первый раз приехала посмотреть на полученные от государства 14 соток. Еще подумала: странно, власти щедро нарезали здесь наделы, а люди строиться не спешат: количество возведенных домов можно пересчитать по пальцам одной руки. Настораживало и то, что дороги к будущим домовладениям тоже не было: съезжай с трассы и дальше добирайся по кочкам и колдобинам до своего участка как хочешь. Но власти обещали: «Все будет, потерпите немного».