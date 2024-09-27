Почему власти Красноярска не обеспечили инфраструктурой участки многодетных

«Российская газета» уже писала о ситуации, в которую попали многодетные красноярцы — хозяева земельных наделов в Емельяновском районе краевого центра. История тогда получилась громкая: справедливости требовали почти две тысячи семей.
Дело в том, что участки для пап и мам, имеющих трех и более детей, в регионе начали активно выдавать с 2010 года, согласно принятой программе Красноярского края и в полном соответствии со статьей 28 Земельного кодекса РФ. Благо, площадей в громадном регионе хватает. Людям идея пришлась по душе.
Одна из тех, кто поспешил приобрести заветный надел, — красноярка Елена Гамзенок. В 2019-м, после рождения третьего ребенка, они с мужем решили воспользоваться статусом многодетных и получить участок, чтобы возвести на нем жилой дом. Землю им выделили рядом с поселком Частоостровское, всего в 20 километрах от краевого центра. Супругов все устраивало.
Как вспоминает Елена, червячок сомнения появился у нее, когда она в первый раз приехала посмотреть на полученные от государства 14 соток. Еще подумала: странно, власти щедро нарезали здесь наделы, а люди строиться не спешат: количество возведенных домов можно пересчитать по пальцам одной руки. Настораживало и то, что дороги к будущим домовладениям тоже не было: съезжай с трассы и дальше добирайся по кочкам и колдобинам до своего участка как хочешь. Но власти обещали: «Все будет, потерпите немного».
«Российская газета» писала о ситуации, в которую попали хозяева земельных наделов, 28.11.2023 года.
Однако, получив в 2020 году свой надел и пообщавшись с соседями, семья поняла: если ничего не предпринять, ждать и терпеть им придется до глубокой старости.
Похожая история — у красноярца Александра Пензякова. Ему участок выделили еще в 2015-м. За время борьбы с не желающими выполнять свои обещания властями двое детей уже выросли — старшему 26, среднему — 19. А воз, то есть участок, и ныне там.
— Единственное, что сделал, — погреб на нем выкопал, — признается Александр. — Я уже готов за свои деньги и к электросетям подключиться, и скважину пробурить. Но дорогу построить — извините! — не в состоянии.
На приеме многодетных семей с главой Емельяновского района Сергеем Дамовым присутствовали и другие чиновники: его первый зам, руководитель Частоостровского сельсовета…
— Все верно, земля когда-то выделялась согласно специальной программе Красноярского края, однако без соответствующей инфраструктуры. Ее возведение в одиночку район не потянет. В этом году из краевого бюджета нам выделили 60 миллионов рублей на решение проблем многодетных семей. Это капля в море. На то, чтобы исполнить все обязательства перед вами, району нужно не менее миллиарда рублей, где их взять? — развел руками глава.
На вопрос, почему нельзя было сначала построить дороги, подключить воду и свет, а уж потом раздавать людям участки, местные чиновники и вовсе ответили, мол, какой с нас спрос, мы законы не принимаем.
Кстати, накануне этой встречи корреспондент «РГ» пыталась взять комментарии у нескольких депутатов Законодательного собрания Красноярского края: может, стоит передать все полномочия по проблемам с наделами для многодетных семей на краевой уровень? Раз уж муниципалитеты такую ношу не тянут? Однако народные избранники от конкретных ответов уклонялись, как могли, и высказывать свою точку зрения не спешили.
— Ситуация с выделением земельных участков для многодетных семей и обеспечением их соответствующей инфраструктурой в Красноярском крае сложилась катастрофическая: федеральный закон о поддержке этой категории граждан абсолютно не выполняется. Я постоянно слышу, как чиновники рапортуют о выполнении своих обязательств, но не припомню ни одного случая, чтобы кому-то была оказана реальная помощь. Мне после рождения детей тоже достался такой надел. И что? Ребятишки уже выросли, в университеты поступили, а земля так и зарастает бурьяном — до нее не добраться, — говорит общественник, президент красноярского благотворительного фонда «Тройняшки» Дарья Мосунова.
Но вернемся к совещанию.
— В общем, ждите, — резюмировал в итоге глава района. — Будут у вас свет, вода и дороги. Построитесь. Когда-нибудь.
И тут у Елены Гамзенок, которая четыре года боролась за право жить на своей земле, лопнуло терпение.
— Я просто хочу построить дом для своих детей! — закричала она. — Что мне для этого нужно сделать?! Что? Скажите же, наконец!
Ответа женщина не дождалась. Чиновники за длинным столом угрюмо молчали…