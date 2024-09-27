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В Ростовской области начнут штрафовать за невыполнение решений оперштаба

Ростовская область, 26 сентября 2024. DON24.RU. В Ростовской области будут штрафовать за нарушение режима среднего уровня реагирования. Соответствующие изменения в закон «Об административных правонарушениях» приняты на заседании Заксобрания региона.

Размер штрафа составит от 3000 рублей (для граждан) до 400 тыс. (для юрлиц).

Средний уровень — это специальный режим безопасности, который действует на Дону с 2022 года из-за систематических атак украинских беспилотников.

На заседании отмечалось, что для обеспечения безопасности населения в регионе действует оперативный штаб во главе с губернатором, который принимает решения в рамках специального режима среднего уровня реагирования.

Теперь на региональном уровне установлена административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение мер в рамках введенного в Ростовской области специального режима.

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