В Ростовской области начнут штрафовать за невыполнение решений оперштаба

Размер штрафа составит от 3000 рублей (для граждан) до 400 тыс. (для юрлиц).
Средний уровень — это специальный режим безопасности, который действует на Дону с 2022 года из-за систематических атак украинских беспилотников.
На заседании отмечалось, что для обеспечения безопасности населения в регионе действует оперативный штаб во главе с губернатором, который принимает решения в рамках специального режима среднего уровня реагирования.
Теперь на региональном уровне установлена административная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение мер в рамках введенного в Ростовской области специального режима.