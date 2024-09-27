Там, где не ступало колесо машины: как идёт стройка Приморского кольца и что бросилось в глаза

Автомобили на магистральную дорогу не пускают, поэтому пришлось воспользоваться двухколёсными транспортными средствами: велосипедом и арендным самокатом. Журналисты стали первыми водителями, посетившими строящийся объект.
Трасса проходит через несколько посёлков: Шатрово, Дворики, Сычёво с развязкой в районе Круглово. Между Грачёвкой и Водным путь лежит над действующей дорогой. Съехать с магистрали никак не получится. Между посёлками Листовое и Шатрово строят мост. Там будет связь с существующей проезжей частью.
Общая протяжённость отрезка от кольца в районе Светлогорска до подъезда к Янтарному — 8,34 километра. Расчётная скорость составит 120 км/ч. На многих участках уже уложены один или два слоя асфальта. Но проехать на автомобилях пока нельзя.
Дорога внешне не будет отличаться от остального Приморского кольца: это трасса первой категории с четырьмя полосами, освещением и обочиной. На ответвлении к Янтарному категория снизится до второй, скорость машинам там предстоит снижать.
Финансируется объект из федерального бюджета, общая сумма по двум контрактам составит более 17 миллиардов рублей. Строительство планируют завершить в 2026 году.
Дальше Приморское кольцо пойдёт в сторону Балтийска. Последний участок — с запада области до Калининграда.