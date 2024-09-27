Там, где не ступало колесо машины: как идёт стройка Приморского кольца и что бросилось в глаза

Трасса проходит через несколько посёлков: Шатрово, Дворики, Сычёво с развязкой в районе Круглово. Между Грачёвкой и Водным путь лежит над действующей дорогой. Съехать с магистрали никак не получится. Между посёлками Листовое и Шатрово строят мост. Там будет связь с существующей проезжей частью.