Продажи в московских новостройках упали на треть

А есть еще и вторичный рынок жилья. Там отсутствие льготной ипотеки и высокие ставки по обычным кредитам стали реальностью давно, а потому и август не стал столь провальным. За этот месяц на вторичке зарегистрировали 11,2 тысячи сделок. Это на 15 процентов меньше, чем в июле, но практически столько же, как в феврале, марте, мае и июне. «Можно сказать, что в условиях, когда вкладываться в строящиеся проекты с высоким ипотечным процентом становится менее выгодно, готовое для проживания или сдачи в аренду жилье по-прежнему востребовано», — отмечает глава Росреестра по Москве Игорь Майданов.