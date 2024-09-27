Воронежские осенние фестивали 2024: куда сходить

22—24 ноября в Лисках состоится ХII фестиваль-конкурс «Синяя птица». Детские и юношеские театральные коллективы в течение двух дней покажут свои лучшие постановки — драматические, кукольные, музыкальные спектакли. Лучших наградят в 12 номинациях. В программе — обсуждения постановок, тренинги по актерскому мастерству, творческая встреча с актерами воронежских театров. 6+