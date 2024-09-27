Воронежские осенние фестивали 2024: куда сходить

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ.
28 сентября воронежцев пригласили на фестиваль здоровья. С 11.00 до 18.00 на территории санатория Дзержинского гостей ждут анимационные и развлекательные программы, бесплатные лекции ведущих медицинских специалистов и экспресс-диагностика здоровья.
На фестивале выступят Губернаторский оркестр, Воронежский народный хор, Джаз Бэнд филармонии, ансамбль «Воронежские девчата», симфонический оркестр Воронежского концертного зала и эстрадный хор Fermata. Юных посетителей ждет мыльное и бумажное шоу, пенная дискотека, квесты, мультимедийные викторины. Любители готовить смогут присоединиться к кулинарному мастер-классу, а поклонники спорта — принять участие в фитнес-мероприятиях (зумба, стретчинг, джампинг, йога). Вход свободный. 6+
. Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.
ФЕСТИВАЛЬ ВИА.
25 октября в Петропавловке запланирован фестиваль-конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Наше время». Свои музыкальные наработки в культурно-досуговом центре покажут ВИА, работающие в разных стилях (фолк и народные песни, диско, рок-музыка, синти-поп и других). Темой конкурса станет «Не забытый хит». В программу войдут произведения патриотической направленности, авторские композиции, каверы хитов известных ВИА, ремиксы советских песен. 12+
ВОРОНЕЖ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ.
В течение сентября-октября по области проходят отборочные этапы XIV областного фестиваля «Воронеж многонациональный». А 1 ноября в Калаче пройдет финал форума.
В фойе ДК Калача развернется выставка национального творчества, которая представит национальные костюмы, музыкальные инструменты, литературу и художественные ремесла. А на сцене состоится гала-концерт, в котором представители разных национальностей, живущих в Воронежской области, покажут песенные, танцевальные и инструментальные номера. Вход свободный. 6+
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИНЯЯ ПТИЦА».