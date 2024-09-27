В трех районах Минска возникли проблемы с водой из-за аварии

Вечером 26 сентября в Октябрьском, Заводском и Ленинском районах Минска возникли проблемы с водоснабжением, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на «Мингорисполком».



Снижение давления, а также отсутствие и ухудшение качества воды в этих районах связано с повреждением магистрального водовода диаметром 1000 мм. «Минскводоканал» предпринимает все необходимые меры для восстановления нормального водоснабжения и приносит извинения за временные неудобства.

