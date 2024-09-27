Обратите внимание на цвет самоката: в ГАИ рассказали, что делать в случае ДТП

Об этом сотрудники Госавтоинспекции рассказали на пресс-конференции в четверг, 26 сентября.
Если самокат взят в аренду, у него будут характерные для компании цвета. В этом случае владельцы проката предоставят данные о человеке, который пользовался средством передвижения.
«Если есть вероятность, что это личный самокат, то нужно постараться запомнить время и место, а также откуда следовал и куда едет. В городе много видеокамер, по которым можно достаточно быстро отследить движение самокатчика».
В ГАИ отметили, что «хотелось бы сделать определённые открытые зоны» для самокатчиков, где они не будут пересекаться с пешеходами.
Во время массовых мероприятий транспортные компании по просьбе правоохранителей ограничивают движения самокатов, создавая красные зоны, чтобы не мешать людям.
В Калининградской области готовят законопроект, согласно которому движение электросамокатов будет ограничено там, где нет велодорожек.