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В Ростовской области на сутки изменится график пригородных поездов

В Ростовской области 6 октября изменится график пригородных поездов.

Информация об этом появилась на сайте Северо-Кавказская пригородной пассажирской компания.

Поезд № 6174/6173, следующий по маршруту Ростов — Орловка-Кубанская, отправится на 10 минут раньше обычного — в 12:58. На конечной пассажиры выйдут в 14:10.

Пригородный состав № 6186/6185, напротив, отправится с опозданием из Орловки-Кубанской на 35 минут — в 17:30. В донскую столицу электричка прибудет с соответствующим опозданием — в 19:01.

Поезд № 6032, следующий по маршруту Ростов — Азов, выедет в 19:22, то есть с опозданием в 26 минут. В Азов состав доберется в 20:27, то есть на 28 минут позже, чем обычно.

Отметим, что расписание поменяется из-за ремонтных работ.