Что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября

Под запретом шумные застолья. Все дело в том, что праздник Воздвижения связан с трагическим событием. Речь идет про распятие на кресте Иисуса Христа. День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Считается, что ничего не получится. Не следует давать взаймы, так как могут возникнуть убытки. Запрещено ходить в лес.