Что можно и нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 27 сентября

В Беларуси православные верующие в пятницу, 27 сентября 2024 года празднуют Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение — либо Воздвиженье Креста Господня, или Крестовоздвиженье. Указанный праздник относится к числу 12 главных в православной церкви. Его дата год от года неизменна.
Воздвижение Креста Господня, история
Праздник Воздвижение был установлен в память об обретении Креста Господня. Из церковного писания следует, что это произошло в 326 году от Рождества Христова в Иерусалиме неподалеку от горы Голгофы, где был распят Христос.
Воздвижение Креста Господня, традиции
На указанный праздник ходили в храмы на всенощное бдение. Оно проводится в ночь с 26 на 27 сентября. В церкви обязательно следовало поклониться кресту. Кроме того, на Воздвижение верующие придерживаются строгого поста. Так, не рекомендуется употреблять мясные, молочные, рыбные продукты. Под запретом алкогольные напитки. На праздник старались накрыть стол, на который ставили постные продукты, и приглашали родных и близких.
Воздвижение Креста Господня, что нельзя делать
Под запретом шумные застолья. Все дело в том, что праздник Воздвижения связан с трагическим событием. Речь идет про распятие на кресте Иисуса Христа. День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Считается, что ничего не получится. Не следует давать взаймы, так как могут возникнуть убытки. Запрещено ходить в лес.
Воздвижение Креста Господня, что можно делать
По традиции, 27 сентября обязательно ходили в храм на службу, а также поклонялись кресту. Кроме того, на праздник Воздвижения был определенный обычай. С помощью свечей, которые покупали в храме, а также креста все углы в доме крестили. На праздник рекомендуется подарить детям крестик.
Воздвижение Креста Господня, народные приметы
Согласно приметам, теплая погода предвещает, что тепло продлится до Покрова, который православные будут отмечать 14 октября. Заморозки указывают на раннюю зиму. В том случае, если дует северный ветер, ждали теплого лета в 2025 году.