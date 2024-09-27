Что можно и нельзя делать в Ставров день 27 сентября, который называют Капустник

Православная церковь 27 сентября отмечает один из главных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение. В народе празднуют Ставров день, или Третьи Осенины. Название связано с тем, что указанный день считался последним днем бабьего лето, после которого наступала осень. Однако существует еще одно название — Капустник. Все дело в том, что 27 сентября было принято квасить, а также мариновать капусту.