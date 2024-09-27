Что можно и нельзя делать в Ставров день 27 сентября, который называют Капустник

Православная церковь 27 сентября отмечает один из главных церковных праздников — Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение. В народе празднуют Ставров день, или Третьи Осенины. Название связано с тем, что указанный день считался последним днем бабьего лето, после которого наступала осень. Однако существует еще одно название — Капустник. Все дело в том, что 27 сентября было принято квасить, а также мариновать капусту.
Что нельзя делать 27 сентября
Не следует ходить в лес. Это связано с тем, что змеи готовятся к зимней спячке, собираясь большим количеством в одном месте. Запрещается ссориться с близкими, провоцировать конфликты. Не стоит проводить генеральную уборку, заниматься бытовыми делами. Указанный день на подходить для венчаний.
Что можно делать 27 сентября
По традиции, в Ставров день занимались за готовкой капусты на зиму. Ее солили, мариновали, квасили, делали всевозможные салаты. Предки считали, что капуста, заготовленная 27 сентября, была самой вкусной.
Согласно приметам, северный ветер говорит про жаркое лето 2025 года. Большое количество стай птиц, которые улетают на юг, указывают на то, что мороз будет на протяжении нескольких месяцев. Заморозки 27 сентября предвещают раннюю зиму.