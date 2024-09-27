Выходные в Воронеже: фестиваль здоровья, концерты в честь ЛНР и ДНР, день рождения парка Нелжа

БЕСПЛАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ.
28 сентября воронежцы могут принять участие в фестивале здоровья. В санатории Дзержинского гостей ждут развлекательная программа, бесплатные лекции медиков и экспресс-диагностика здоровья.
На фестивале выступят Губернаторский оркестр, Воронежский народный хор, Джаз Бэнд филармонии, ансамбль «Воронежские девчата», симфонический оркестр Воронежского концертного зала и эстрадный хор Fermata. Юных посетителей ждет мыльное и бумажное шоу, пенная дискотека, квесты, мультимедийные викторины. Любители готовить смогут присоединиться к кулинарному мастер-классу, а поклонники спорта — принять участие в фитнес-мероприятиях (зумба, стретчинг, джампинг, йога). С 11.00 до 18.00. Вход свободный. 6+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В ФИЛАРМОНИИ.
В Воронеже отметят День воссоединения с Россией Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября в филармонии пройдут два бесплатных концерта.
В 12.00 в рамках проекта «Под светлым небом России» запланировано выступление одаренных детей районов ЛНР и учащихся детских школ искусств Воронежа. В концерте также примут участие Мужской хор ART'o’dox и Воронежский академический симфонический оркестр под управлением Игоря Вербицкого. Ведущая — Татьяна Шешина. 6+
А в 17.00 пройдет праздничный концерт с участием Губернаторского эстрадно-духового оркестра под управлением Дмитрия Харьковского. Ведущая концерта — Анастасия Шевнева. 12+
Бесплатные пригласительные можно получить в кассе филармонии.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НЕЛЖА. РУ.
28 и 29 сентября парк НЕЛЖА. РУ отмечает семилетие. Это будет два дня праздника, веселья и настоящей сказки!
Гостей ждет насыщенная программа:
— Встреча с Морозом Ивановичем, Российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Царевной Лягушкой и сказочными жителями.
— Концерты творческих коллективов и песни от жителей сказочного леса.
— Дискотеки, шоу мыльных пузырей и химические шоу.
— Игротека на соломенном поле с русскими забавами.
— Активная игра в лазертаг и мастер-класс по стрельбе из лука.
— Мастер-класс и футбольные эстафеты от школы «Чемпиоша».
— Грандиозный парад сказочных персонажей и большой концерт, где каждый герой исполнит свою песню.
— Зажигательное вечернее шоу от Jet Set.
— Каждый час розыгрыш 2-х билетов в Лесную резиденцию деда Мороза Черноземья.
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ.
28 и 29 сентября в дворцовом комплексе Ольденбургских запланированы концерты «Любимые хиты советской эстрады». В программе: звуки стильного изысканного саксофона и бархатного старинного рояля. Гостям сыграют Альбина Плотникова (фортепиано) и Олеся Васечко (саксофон). Концерты пройдут в Доме с ризалитами. Начало в 14.00, 12+
УИК-ЭНД В КОСТЕНКАХ.
Сразу два интересных мероприятия пройдут в эти выходные в музее-заповеднике «Костенки».
28 сентября в 12.00 состоится лекция замдиректора музея Александра Никитина «От Костенска до Запорожья». Посетители узнают, что связывает город-крепость Костенск и крепости доно-днепровского междуречья. 12+
29 сентября с 12.00 до 16.00 в «Костенках» пройдет программа «Театрализация ледникового периода». Участники праздника увидят бесплатный спектакль «Мамонт-разбойник», раскроют таланты на мастер-классе «Театр теней» и отправятся в путешествие на театрализованной экскурсии «Оживший каменный век». 6+