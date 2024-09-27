Выходные в Воронеже: фестиваль здоровья, концерты в честь ЛНР и ДНР, день рождения парка Нелжа

На фестивале выступят Губернаторский оркестр, Воронежский народный хор, Джаз Бэнд филармонии, ансамбль «Воронежские девчата», симфонический оркестр Воронежского концертного зала и эстрадный хор Fermata. Юных посетителей ждет мыльное и бумажное шоу, пенная дискотека, квесты, мультимедийные викторины. Любители готовить смогут присоединиться к кулинарному мастер-классу, а поклонники спорта — принять участие в фитнес-мероприятиях (зумба, стретчинг, джампинг, йога). С 11.00 до 18.00. Вход свободный. 6+