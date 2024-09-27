Отцы основательны: Кьяра Мастроянни перевоплощается в папу, Прилучный держит слово

В российский прокат выходит комедия «Мой Марчелло» к столетию знаменитого итальянского актера с его дочерью Кьярой Мастроянни в главной роли. В прокате также франко-бельгийский фильм-катастрофа «Последний день Земли», бельгийская драма «Холли», «Вайлет в стране чудес» со звездой «Звездных войн» Кэрри Фишер. Среди отечественных новинок — драма с Павлом Прилучным «Мужское слово» и комедия «Беляковы в отпуске». «Известия» — о новинках предстоящего уикенда в кино.
Режиссер: Кристоф Оноре. В ролях: Кьяра Мастроянни, Катрин Денёв, Фабрис Лукини, Николь Гарсия, Бенжамин Бьоле, Мельвиль Пупо, Хью Скиннер, Стефания Сандрелли, Марлен Салдана.
Имя Марчелло Мастроянни наиболее известно российскому зрителю по картинам, которые родились в его творческом союзе с режиссером Федерико Феллини, — «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Джинджер и Фред». 28 сентября исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого итальянского актера. А 26-го в российский прокат вышла комедия Кристова Оноре «Мой Марчелло», в котором главную роль играет дочь Мастроянни Кьяра. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
Наследница знаменитых родителей Катрин Денев и Марчелло Мастроянни решает жить жизнью своего покойного отца. На этот шаг ее заставили пойти изматывающие съемки и пробы, где она каждый раз вынуждена сталкиваться с завышенными ожиданиями.
Режиссер: Влад Марсавин. В ролях: Кира Милуорд, Кэрри Фишер, Рита Ора, Нелл Тайгер Фри, Себастьян Крофт, Винсент Спано, Меган Доддс, Ллойд Оуэн, Никколо Бесио.
Итало-американское фэнтези с последней ролью Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в «Звездных войнах», и музыкой покойного Анджело Бадаламенти, композитора фильмов Дэвида Линча. Фильм пролежал на полке с 2016 года из-за проблем с финансированием. Одну из ролей сыграла певица Рита Ора.
По сюжету, юная Вайлет, которая в обычной жизни для окружающих «невидимка», случайно попадает в другой мир — полный волшебства — и узнает, что она избранная. Добрая фея дарит ей магический цветок, но завладеть им настроены злые силы.
Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова.
Новый фильм Сарика Андреасяна с Павлом Прилучным в главной роли. У режиссера и актера, судя по совместной фильмографии, сложился прочный тандем. Один из популярных проектов Андреасяна — сериал «Жизнь по вызову», где Прилучный играет владельца агентства эскорт-услуг по прозвищу Мэджик. В новом проекте он предстает в ином образе — отца, который готов на всё ради сына. Триллер основан на реальных событиях, случившихся в Техасе в 2015 году.
Андрей целыми сутками дежурит у постели своего десятилетнего сына, который оказался на грани смерти после несчастного случая и находится в коме. Врачи сообщают неутешительные новости — мальчика придется отключить от аппарата жизнеобеспечения. Отца такой расклад не устраивает — он берет в заложники нескольких специалистов, угрожая ружьем, и баррикадируется в одной из палат.
Режиссер: Александр Назаров. В ролях: Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Гобань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич, Алексей Фалько, Аюб Цингиев, Рухин Магеррамов, Владислав Демченко.
Еще одна отечественная новинка — о безумных русских на курорте. По сюжету, житель Таганрога отправляется с семьей в Турцию, но уже на месте выясняется, что бедолага по ошибке оплатил отель на следующий год. Денег на обратную дорогу у него нет, поэтому курортникам не остается ничего, кроме ночевки, где придется. До кучи на отдыхе семья встречает своих заклятых врагов — обеспеченную чету Дубравиных, с которой всю жизнь их связывала конкуренция. Теперь глава семьи решает изображать богачей, чтобы не признаваться противникам в провале.
Режиссер: Фин Трох. В ролях: Карлейн Силегем, Грит Верстрате, Робби Клейрен, Кэролайн Стас, Сара Де Боссере, Мистраль Гидотти.
Бельгийская драма из конкурса венецианского фестиваля, которую критики сравнивают с «Кэрри». Героиня фильма —15-летняя школьница Холли. После того, как девочка предсказывает пожар, ее начинают считать ясновидящей. Но внимания становится слишком много, и не все настроены к «ведьме» позитивно. Премьера состоялась в 2023 году на 80-м Венецианском кинофестивале.
Режиссер: Фредерик Жарден. В ролях: Эмили Декенн, Андреас Пичман, Лиза Деламар, Лукас Эбел, Арбен Байрактарай.
Новинка для поклонников фильмов-катастроф. «Последний день Земли» — франко-бельгийская фантазия о том, что будет, если внезапно океан отступит и осушит землю. В центре странного катаклизма оказывается обычная семья, которая отправилась на прогулку на яхте. Там, где вдруг оказалась пустыня, им придется бороться за выживание с чудовищами, которые всё это время скрывались на дне.