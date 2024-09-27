Отцы основательны: Кьяра Мастроянни перевоплощается в папу, Прилучный держит слово

Еще одна отечественная новинка — о безумных русских на курорте. По сюжету, житель Таганрога отправляется с семьей в Турцию, но уже на месте выясняется, что бедолага по ошибке оплатил отель на следующий год. Денег на обратную дорогу у него нет, поэтому курортникам не остается ничего, кроме ночевки, где придется. До кучи на отдыхе семья встречает своих заклятых врагов — обеспеченную чету Дубравиных, с которой всю жизнь их связывала конкуренция. Теперь глава семьи решает изображать богачей, чтобы не признаваться противникам в провале.