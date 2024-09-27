Жизнь после 40: Янковский и Талызина снимутся в сериале «Москва слезам не верит»

— В 2023—2024 годах при нашей поддержке вышло более 600 проектов, почти половина из которых — это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория, — сказал Гореславский. — Главный показатель для нас — интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 млрд просмотров. Среди ключевых тем на ближайший год — герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, классные проекты для детско-подростковой аудитории и просто интерес к себе самим — своей культуре, истории, стране, интерес друг к другу.