Жизнь после 40: Янковский и Талызина снимутся в сериале «Москва слезам не верит»

Ретродетективы, исторические проекты, экшен-сериалы, контент для детей и подростков, документальные и образовательные программы, видеоигры, а также онлайн-шоу с участием популярных блогеров — порядка 80 новых проектов представил Институт развития интернета (АНО «ИРИ») на своей презентации в четверг, 26 сентября. Среди прочего — показали первые трейлеры и рабочие материалы, эксклюзивом вечера стали рабочие материалы нового сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит». Теперь официально: его снимет Жора Крыжовников. Также в числе будущих премьер: драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич, сериал «Плевако» о судьбе выдающегося адвоката Федора Плевако, катастрофа «Челюскин. Первые», сериалы РЕН ТВ «Разящий луч» о схватке КГБ и ЦРУ за разработки лазерных технологий и «По следу зверя» о работе советских разведчиков по поимке диверсионной группы. «Известия» побывали на презентации и ознакомились с ожидаемыми проектами сезона.
На презентацию сезона ИРИ собрал гостей в «Кибердоме» — инновационном IT-кластере, расположенном в центре Москвы. Вероятно, не случайно: ИРИ поддерживает не только сериалы и шоу, но также видеоигры. Хозяева вечера — генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и исполнительный директор Елена Лапина. Инновационное место, инновационная презентация. Роботы и искусственный интеллект всё чаще принимают участие в подобных мероприятиях. Например, то, что презентация сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» начитается с приветствия голосового ассистента «Алисы», уже никого не удивляет. Новый виртуальный помощник ассистировал в этот вечер и Гореславскому с Лапиной. Его (или ее) так и зовут — ИРИ. Эта технология станет частью нового проекта Института развития интернета, с которым руководство пообещало познакомить в ближайшее время. «Пока на испытательном сроке», подчеркнул гендиректор ИРИ.
Как минимум с чувством юмора у виртуального помощника и самоиронией у самого ИРИ всё в порядке. На презентации напомнили, что в прошлом году представление новых проектов сезона растянулось на три часа и в кулуарах получило название «Пытка контентом». В этом году ИРИ уложились в лаконичные 1,5 часа.
Начали по традиции с цифр и подведения итогов сезона прошлого. Вообще, с 2020 года Институт развития интернета поддержал уже более 2 тыс. проектов, из них 800 только в сезоне-2023/24. Весь этот контент в сумме собрал 16,6 млрд просмотров. «Это означает, что каждый русскоговорящий житель планеты мог бы посмотреть наш контент почти 100 раз, а каждый интернет-пользователь России — больше 150 раз», объяснил виртуальный помощник ИРИ.
— В 2023—2024 годах при нашей поддержке вышло более 600 проектов, почти половина из которых — это контент в блогосфере, то есть то, что смотрит молодая и подростковая аудитория, — сказал Гореславский. — Главный показатель для нас — интерес зрителей к этим проектам: они собрали 5,4 млрд просмотров. Среди ключевых тем на ближайший год — герои прошлого и настоящего, мало освещаемые исторические события и эпохи, конструирование будущего в фантастических и фэнтезийных проектах, классные проекты для детско-подростковой аудитории и просто интерес к себе самим — своей культуре, истории, стране, интерес друг к другу.
С итогами и показателями затягивать не стали и сразу перешли к проектам новым. Их было не мало: игры, блогосфера, документальные фильмы. Но больше всего собравшихся интересовали сериалы. Открыла презентацию одна из самых ожидаемых премьер осени — «Последний богатырь. Наследие», первый сериал по самой успешной российской сказочной франшизе, создание которого заняло четыре года. Первые эпизоды индустрия увидела на фестивале «Новый сезон» в Сочи полторы недели назад, где сериал режиссера Антона Маслова оценили высоко. Зрительская премьера состоится уже в пятницу, 27 сентября.
В линейке проектов с международным участием сразу два сериала. Приключенческая экшен-драма «Амура» о девушке-бойце ММА, которая пытается спасти сестру-близнеца из рабства в Японии, снималась в Азии. Главные роли исполнила Алена Михайлова и Юрий Колокольников. Действие детективной драмы «Эль Русо» разворачивается в Аргентине. Сериал режиссера Сергея Мокрицкого — история любви между староверкой из изолированной аргентинской общины и полицейским-эмигрантом из России с Семеном Серзиным и Светланой Ивановой в главных ролях. Помимо новых проектов, есть и те сериалы, созданные при поддержке ИРИ, которые получат продолжение. На второй сезон пошли проекты «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым и детский детектив «Любопытная Варвара».
В мае следующего года Россия будет праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. ИРИ поддержал шесть проектов, приуроченные к этой дате. Все они сейчас находятся в производстве. Один из них — сериал «По следу зверя» — о работе советских разведчиков по поимке хорошо подготовленной диверсионной группы. Ожидается, что в сериале будет 12 эпизодов, к съемкам планируют приступить уже в октябре.
В блоке исторических детективов представили сразу четыре проекта: «Плевако», «Злые люди», «Царь ночи» и «Разящий луч». Над последним работают РЕН ТВ и Star MediaVision при поддержке ИРИ, а главные роли исполнили Иван Колесников, Евгений Харитонов, Кирилл Гребенщиков и Дарья Мороз. В новом восьмисерийном проекте актриса примерила на себя роль антагонистки — Мороз сыграла опытного агента ЦРУ с позывным Леонардо. Именно с ней сталкивается завербованный КГБ Ким Никаноров — талантливый физик в прошлом, а ныне успешный валютный спекулянт. По сюжету советские разведчики встревожены попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова, разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Никаноров должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Режиссер проекта Алексей Мурадов, ранее работавший над такими сериалами, как «Зло» и «Чернобыль». «По следу зверя» и «Разящий луч» выйдут на РЕН ТВ.
Однако главный сюрприз Гореславский и Лапина оставили на финал презентации. Больше месяца в индустрии обсуждали загадочный новый проект Жоры Крыжовникова, посвященный Москве. Догадки, что режиссер работает над сериалом по мотивам оскароносного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», подтвердились вместе с разосланным накануне релизом. На презентации ИРИ показали эксклюзивные рабочие кадры из нового сериала вместе с исполнителями главных ролей.
Новая «Москва слезам не верит» будет создана по мотивам мелодрамы Владимира Меньшова, но расскажет о трех подругах в столице начала нулевых. Главные роли в сериале исполнят Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова, Тина Стойилкович и Андрей Бурковский. Шоураннером сериала выступит Жора Крыжовников, режиссерами — Ольга Долматовская и Жора Крыжовников. Над проектом работают кинокомпания «Водород» и «НМГ Студия» при поддержке Института развития интернета. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink.