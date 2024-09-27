Профессор Галина Баринова: Сентябрь в Калининграде надолго стал настоящим летним месяцем

— Любое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Конечно, с точки зрения туристического сезона, с точки зрения рекреации тот факт, что теплая погода у нас теперь длится пять месяцев — это неплохо. Однако и здесь у Калининградской области имеется своя особенность. Дело в том, что высокая температура зачастую наблюдается здесь на фоне высокой влажности воздуха и сильного ветра. Если последний дует с моря (северо-западный или западный), то он достаточно прохладный, и тогда нам становится некомфортно. Хотя особенно пронизывающими и неприятными получаются весенние ветры с востока. Высокая влажность воздуха комфортности температуры также не способствует, в совокупности с холодным ветром повышая вероятность простудиться. Это характерная черта нашей области, своеобразного региона России в целом и в плане погоды в частности. Когда мы слышим, что в Москве уже жарко, а у нас по-прежнему холодно, следует понимать, что это объясняется, с одной стороны, влиянием Балтийского моря, а с другой — такого циркуляционного фактора, как западный перенос воздушных масс. В этом году в сентябре он был нарушен, вследствие чего погода формировалась под влиянием антициклона, установившегося над восточной частью Европы. И в Калининграде погода была почти такая же, как в Москве. Но сейчас этот антициклон смещается на северо-запад, поэтому температура у нас в ближайшее время должна несколько понизиться.