Профессор Галина Баринова: Сентябрь в Калининграде надолго стал настоящим летним месяцем

В Калининградской области вот уже второе лето подряд выдалось необычайно жарким для нашего региона, вновь заставив говорить о глобальном потеплении. Но только ли благоприятные перспективы это имеет для самого западного региона России?
Бабье лето еще впереди.
— Галина Михайловна, уже можно говорить об установившейся климатической тенденции или нынешнее и прошлое лето — всего лишь погодная аномалия, носящая временный характер?
— Это, безусловно, тенденция. Как известно, сейчас идет глобальное потепление климата, которое разных местах проявляется по-разному: где-то пока не в полной мере, а вот у нас в Калининградской области гораздо заметнее. И в дальнейшем процесс будет какое-то время продолжаться — думаю, порядка 10 лет, а может быть, даже дольше. В принципе, потепление наблюдается где-то с 1980-х годов, но более интенсивный характер оно приняло в этом столетии. Пик пока приходится на два последних года. Необходимо также отметить, что потепление климата в Калининградской области имеет свою специфику. Тенденция такая: как мы рассчитали, каждое десятилетие среднегодовая температура на территории региона повышается на 0,4 — 0,5 градуса по Цельсию. Если в прошлом столетии она составляла порядка 7,2 градуса, то сейчас приближается к 9. По климатическим меркам это значительно. Однако в течение года потепление идет неравномерно, особенно интенсивно проявляясь в феврале, марте и апреле.
— А я думал, летом…
— Летом оно тоже заметно в августе, но особенно — в сентябре и октябре. В эти месяцы за последние годы установилась средняя температура выше многолетней нормы. Считается, что метеорологическое лето начинается, когда среднесуточные температуры составляют 15 градусов. И в 2024 году они наблюдались с мая по сентябрь. Как будет в октябре — посмотрим. А вот зимой процесс практически не проявляется. Зимы у нас более или менее мягкие, но без явной тенденции к потеплению, особенно в декабре и январе. Еще одна местная особенность потепления климата — увеличение периодов с особенно жаркой погодой, так называемых «волн тепла». В прошлом и в этом году такие волны были как раз в начале сентября, когда календарное лето уже закончилось. Так что, фактически сентябрь у нас стал еще одним летним месяцем.
— А разве это не обычное бабье лето?
— Нет. Само понятие бабьего лета предполагает, что наступили первые осенние холода, а потом температура на какое-то время вновь повысилась. Мы его, конечно, будем ожидать и в этом году. В конце сентября прогнозируется снижение среднесуточной температуры — дневная будет где-то 21−22 градуса — и дождь. То есть, все почувствуют дыхание осени. А затем уже в октябре вернутся теплые деньки, которые и можно будет назвать бабьим летом.
Особенный климат особенной области.
— Народ, конечно, радуется задержавшемуся теплу — можно, например, продолжать ездить «на моря», что, собственно, многие и делают. Но не грозит ли потепление климата какими-то нежелательными последствиями?
— Любое явление имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Конечно, с точки зрения туристического сезона, с точки зрения рекреации тот факт, что теплая погода у нас теперь длится пять месяцев — это неплохо. Однако и здесь у Калининградской области имеется своя особенность. Дело в том, что высокая температура зачастую наблюдается здесь на фоне высокой влажности воздуха и сильного ветра. Если последний дует с моря (северо-западный или западный), то он достаточно прохладный, и тогда нам становится некомфортно. Хотя особенно пронизывающими и неприятными получаются весенние ветры с востока. Высокая влажность воздуха комфортности температуры также не способствует, в совокупности с холодным ветром повышая вероятность простудиться. Это характерная черта нашей области, своеобразного региона России в целом и в плане погоды в частности. Когда мы слышим, что в Москве уже жарко, а у нас по-прежнему холодно, следует понимать, что это объясняется, с одной стороны, влиянием Балтийского моря, а с другой — такого циркуляционного фактора, как западный перенос воздушных масс. В этом году в сентябре он был нарушен, вследствие чего погода формировалась под влиянием антициклона, установившегося над восточной частью Европы. И в Калининграде погода была почти такая же, как в Москве. Но сейчас этот антициклон смещается на северо-запад, поэтому температура у нас в ближайшее время должна несколько понизиться.
Со своим виноградом и персиками.
— Что ж, с людьми все понятно, а как насчет влияния потепления на растения? Я вот слышал, что у нас вновь то ли готовится зацвести, то ли уже зацвел… люпин, что ли…
— Ну, люпин — это все-таки растение из разряда сорняков. Нас больше интересует, что второй раз зацвел рододендрон. Глазу, спору нет, приятно, но специалисты говорят, что для растения это не очень хорошо. Потому что вместо того чтобы растрачивать энергию на повторное цветение, ему нужно готовиться к зиме.
— Что же тогда можно сказать о сельскохозяйственных культурах? По идее, климатические изменения и на них должны отражаться.
— Отражаются и достаточно сильно. В Калининградской области теперь стали возделывать растения, которых еще в прошлом веке здесь совершенно не культивировали. Скажем, теплолюбивую гречиху. Или кукурузу, которая у нас раньше не успевала достичь восковой спелости, а теперь благополучно вызревает. Принялись массово высаживать рапс, а он также предпочитает теплый климат. Если пройти по садовым участкам, можно увидеть виноград — я сама его пробовала, немного кисловат, но есть можно. Даже абрикосы стали вызревать.
— Верно, мне самому в этом году довелось полакомиться калининградскими персиками!
— Вот видите. Так что, на этом временном отрезке потепление климата для местного сельского хозяйства окажется весьма благоприятным фактором.
— Вы так сказали, будто в дальнейшем можно ждать уже чего-то не столь благоприятного.
— Просто необходимо мыслить категориями не сиюминутными, а климатическими. Поскольку климат — это не раз и навсегда данная вещь, он изменяется. Ведь и раньше были периоды, когда на территории нынешней Калининградской области вызревал виноград. Но это было, может, несколько тысячелетий тому назад. Потом наступило оледенение… Впрочем, если новый ледниковый период и грядет, то это будет еще очень нескоро, пока же стоит наслаждаться жизнью.
Прогноз неясен.
— А какие-то сиюминутные неблагоприятные последствия потепления наслаждаться жизнью не помешают?
— Конечно, имеются и таковые. Например, прошлогодняя засуха, которую не все калининградцы еще забыли. Опасны, особенно для озимых культур, внезапные весенние заморозки — в прошлом году они тоже отмечались. Или вот количество осадков стало сильно колебаться: за год в среднем может выпасть и 1200 мм, и 500. Поэтому необходимо уметь предусматривать то, чего раньше не было, но теперь будет обязательно. И в Калининградской области, как и в России в целом, уже принимаются необходимые документы, касающиеся адаптационных мероприятий к изменению климата.
— Последний вопрос. Прогнозы, особенно долгосрочные, вещь, конечно, очень условная. Но все-таки можно предположить — будущее лето будет таким же жарким, как это? Или, может, даже еще жарче, если уж мы говорим о тенденции к потеплению климата?
— Даже на фоне устойчивой климатической тенденции возможны — на протяжении, скажем, десятилетия — весьма значительные колебания. Поэтому будущее лето может оказаться вовсе не таким жарким, как в этом или в прошлом году.
— Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться.
— Радоваться надо всему.