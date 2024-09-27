Самую большую и яркую Луну года можно будет наблюдать в небе над Землей 17 октября

«Суперлуну 2024 года наблюдаем 17 октября. В 3.47 по мск. Луна окажется на самом близком расстоянии (357 172 км) от Земли в 2024 году, в перигее своей орбиты. Фазу полнолуния она примет в этот же день в 14.28 по мск. Разница между этими событиями составит 10 часов 31 минуту», — уточнили в ведомстве.