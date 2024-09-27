Олбани
+16°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкину доложат о незаконном сносе бань братьев Недлер в Петербурге

25 сентября в Петербурге начали сносить здание, обладающее признаками ОКН.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о незаконном сносе исторических бань братьев Недлер в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

— Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Петербургу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

В Петербурге в связи с случившемся Следственным комитетом уже организована проверка по статье 243 УК РФ — уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.

О сносе здания на проспекте Обуховской обороны стало известно 25 сентября. На его месте планируется построить участок моста через Неву. Однако ситуация осложнилась: как оказалось, бани братьев Недлер обладают признаками объекта культурного наследия. Заявка на внесение здания в реестр ОКН находится на рассмотрении КГИОП, в связи с чем снос является незаконным.

СК