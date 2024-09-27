Бастрыкину доложат о незаконном сносе бань братьев Недлер в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о незаконном сносе исторических бань братьев Недлер в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
— Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ по Петербургу Бобкову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении пресс-службы СК России.
В Петербурге в связи с случившемся Следственным комитетом уже организована проверка по статье 243 УК РФ — уничтожение или повреждение памятников истории и культуры.
О сносе здания на проспекте Обуховской обороны стало известно 25 сентября. На его месте планируется построить участок моста через Неву. Однако ситуация осложнилась: как оказалось, бани братьев Недлер обладают признаками объекта культурного наследия. Заявка на внесение здания в реестр ОКН находится на рассмотрении КГИОП, в связи с чем снос является незаконным.