Бастрыкину доложат о незаконном сносе бань братьев Недлер в Петербурге

О сносе здания на проспекте Обуховской обороны стало известно 25 сентября. На его месте планируется построить участок моста через Неву. Однако ситуация осложнилась: как оказалось, бани братьев Недлер обладают признаками объекта культурного наследия. Заявка на внесение здания в реестр ОКН находится на рассмотрении КГИОП, в связи с чем снос является незаконным.