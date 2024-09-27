Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать православным

В день Крестовоздвижения необходимо совершать всенощное бдение и литургию
Крестовоздвижение или, как иначе его называют, Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня православные христиане отмечают 27 сентября. Праздник относится к числу 12 первопрестольных праздников. Подробнее о том, какие есть традиции, какова история этого дня и что нельзя делать православным — в материале URA.RU.
История праздника
Крестовоздвижение связано с историей об обретении креста, на котором был распят Иисус. По иудейским правилам, орудие казни оставлялось в гробнице погибшего, поэтому апостолы положили крест Христа рядом с двумя другими, на которых распяли разбойников.
Для поиска Животворящего креста римский император Константин организовал археологическую экспедицию, которую возглавила его мать, царица Елена. Приблизительно в 326 году он был найден — тогда кресты поочередно положили на мертвеца, тело которого несли на похороны. Прикосновение реликвии оживило его.
После возведения в Иерусалиме храма Гроба Господня было установлено празднование Воздвижения Креста Господня. Тогда патриарх Макарий поднял Животворящий Крест и показал его людям, после чего традиция праздновать Крестовоздвижение распространилась по всему христианскому миру.
После реликвия была разделена надвое. Одну часть оставили в Иерусалиме, а другая отправилась в Константинополь. Первый фрагмент пропал в 1187 году, когда крестоносцы взяли его на битву с армией Саладина. Второй фрагмент, по одной из версий, постоянно дробился, поэтому его даже сейчас можно встретить в различных частях мира.
Однако многие исследователи считают версию о нахождении креста археологической миссией легендой, так как первые упоминания о его находке появились в конце VI века. Сам же культ Животворящего креста возник в промежуток между 333 годом и серединой VI века.
Традиции праздника
В этот день христиане вспоминают историю поиска креста возле Голгофы и его возвращение из Персии, где он находился с 614 года. В 628 году император Ираклий победил персов и вернул реликвию в Иерусалим. Во время нахождения и возвращения Животворящего креста его поднимали перед народом, обращая ко всем сторонам света.
В этот день положено совершать всенощное бдение и литургию. В храмах Евангелие читается не посередине зала, а в алтаре. После молитвы священнослужитель, облаченный в фиолетовую одежду, выносит крест, верующие целуют святыню и их помазывают святым елеем (маслом, использующимся во время священных таинств). Так крест остается на аналое до дня отдания Воздвижения — 4 октября.
Что можно делать на Воздвижение
В этот день стоит посетить церковь во время всенощного бдения. Придя домой, стоит заняться уборкой. Крест — главный символ дня, который можно нанести на все углы и двери в доме, читая «Отче наш». Раньше в этот день верующие делали кресты из прутьев и ставили в загоны к скотине, так как поставленный или нарисованный на Крестовоздвижение крест может защитить дом от невзгод и неприятностей.
Также можно подарить крестик ребенку, который будет оберегать его, даже если он забудет святыню дома. Помимо этого, этот праздник означает окончание полевых работ. В этот день сельские жители заканчивали уборку в огороде и укрывали растения от зимних заморозков.
Что нельзя делать на Воздвижение
В этот день не стоит давать деньги взаймы, так как по приметам это принесет убытки. Помимо этого, не стоит начинать новые дела — они будут провальными. В Воздвижение также не принято есть скромную пищу. В этот день верующие соблюдают строгий однодневный пост, исключающий употребление мяса, яиц, молока, масла и других продуктов животного происхождения.
Кроме того, не стоит ходить в лес, ссориться и ругаться, так как этот день стоит посвятить работе над собой и своими помыслами. Также этот праздник не стоит отмечать чрезмерно радостно — все же торжественный праздник связан с великой скорбью из-за распятия Христа.
Приметы праздника
В России в этот день начиналась заготовка капусты на зиму. Именно на Воздвижение ее засаливали и мариновали, так как считалось, что приготовленная в этот день капуста обладает особенным вкусом и полезными свойствами.
Многие молодые верующие в этот день помогали соседям собирать капусту, а вечером собирались на застолье, где большая часть блюд была приготовлена из капусты. Молодые люди водили хороводы, играли и знакомились с девушками. Впоследствии эта традиция превратилась в «капустники».