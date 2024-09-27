Воздвижение Креста Господня 27 сентября: что нельзя делать православным

В этот день стоит посетить церковь во время всенощного бдения. Придя домой, стоит заняться уборкой. Крест — главный символ дня, который можно нанести на все углы и двери в доме, читая «Отче наш». Раньше в этот день верующие делали кресты из прутьев и ставили в загоны к скотине, так как поставленный или нарисованный на Крестовоздвижение крест может защитить дом от невзгод и неприятностей.