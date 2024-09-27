Впервые обнаружен аналог Земли

— Пока мы не знаем, может ли жизнь на Земле пережить превращение Солнца в красного гиганта, однако теперь мы уверены в том, что планета не будет поглощена звездой на этой стадии ее эволюции. Открытая нами планетная система представляет собой наглядный пример того, как очень похожая на Землю планета пережила превращение ее звезды в красного гиганта.