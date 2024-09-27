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Впервые обнаружен аналог Земли

Китайские и американские планетологи обнаружили у одного из белых карликов в созвездии Стрельца планету, похожую по размерам на увеличенную копию Земли и вращающуюся на относительно небольшом расстоянии от светила. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Ее открытие указывает на то, что аналоги Земли иногда способны пережить процесс превращения солнцеподобных звезд в белые карлики, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Беркли.

— Пока мы не знаем, может ли жизнь на Земле пережить превращение Солнца в красного гиганта, однако теперь мы уверены в том, что планета не будет поглощена звездой на этой стадии ее эволюции. Открытая нами планетная система представляет собой наглядный пример того, как очень похожая на Землю планета пережила превращение ее звезды в красного гиганта.

пояснила доцент Университета Калифорнии в Беркли Джессика Лу, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи совершили это открытие при изучении снимков, собранных южнокорейским телескопом KMT при наблюдениях за так называемым микролензированием. Так ученые называют небольшие искажения в свечении далеких от нас галактик и квазаров, которые возникают в результате того, что их излучение искривляется под действием силы притяжения невидимых нам объектов, в том числе планет и «неудавшихся звезд» бурых карликов.

В процессе анализа этих снимков ученые обнаружили, что один из эпизодов микролензирования был порожден необычной звездной системой, которая расположена в созвездии Стрельца на расстоянии в 25 тыс. световых лет от Земли. Она состоит из белого карлика, вокруг которого на относительно небольшом расстоянии, порядка двух астрономических единиц (средних дистанций между Землей и Солнцем) вращается землеподобная планета, которая превосходит Землю по массе примерно в 1,9 раза.

В дополнение к этому, на окраинах этой системы, получившей имя KMT-2020-BLG-0414, исследователи обнаружили еще один объект — необычно крупную планету или бурый карлик, который в 17 раз превосходит Юпитер по массе и вращается вокруг звезды на расстоянии в 22 астрономических единицы. И тот, и другой объект, чей возраст составляет порядка 8 млрд лет, смогли пережить превращение прародителя белого карлика в красного гиганта и резкое расширение этого светила.

Это открытие, как отмечают ученые, говорит в пользу того, что Земля сможет пережить превращение Солнца в красного гиганта, в чем в прошлом сомневались многие планетологи. В результате этого жизни на планете, скорее всего, полностью исчезнет, однако потомки человечества потенциально смогут пережить данный катаклизм на лунах Сатурна и Юпитера, многие из которых предположительно окажутся в «зоне жизни» после трансформации светила, подытожили астрономы.

космос