Прогноз аномалий: синоптики озвучили погоду на октябрь в Приморье

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящий октябрь в Приморье. По информации специалистов, температура воздуха окажется близка к норме, а вот количество осадков окажется меньше.
Как поделились синоптики, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +5…+10°С, в горных районах холоднее до +1…+3°С, эти показатели близки к средним многолетним значениям.
Что касается осадков, то их количество окажется меньше среднего многолетнего количества.
Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что очередные холода ударят по Приморью в первый день октября. Температура воздуха в крае будет варьироваться от 0…+3°С до +10…+12°С.
Кстати, с 1 октября в Приморье стартует отопительный сезон, но первыми тепло получат социальные учреждения.