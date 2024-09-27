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Прогноз аномалий: синоптики озвучили погоду на октябрь в Приморье

Примгидромет: сухой октябрь будет в Приморье в 2024 году
Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящий октябрь в Приморье. По информации специалистов, температура воздуха окажется близка к норме, а вот количество осадков окажется меньше.

Как поделились синоптики, средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах +5…+10°С, в горных районах холоднее до +1…+3°С, эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Что касается осадков, то их количество окажется меньше среднего многолетнего количества.

Напомним, ранее глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, что очередные холода ударят по Приморью в первый день октября. Температура воздуха в крае будет варьироваться от 0…+3°С до +10…+12°С.

Кстати, с 1 октября в Приморье стартует отопительный сезон, но первыми тепло получат социальные учреждения.