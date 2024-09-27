Россияне чаще приезжают в Приморский край

Количество поездок в регионы Дальнего Востока увеличилось на 16%. Эксперты отмечают, что многих россиян привлекает уникальная дальневосточная природа. Некоторые граждане приезжают на Дальний Восток в деловую командировку, но затем возвращаются во время отпуска уже со всей семьей. Этому способствуют различные форумы федерального и регионального значения.