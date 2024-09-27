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Россияне чаще приезжают в Приморский край

Дальний Восток становится популярным направлением для туризма.

Источник: Krasnoyarskmedia

Россияне все чаще отправляются в отпуск на Дальний Восток. Самым популярным направлением оказался Приморский край, но также туристов интересуют Камчатка, Бурятия и другие регионы.

Количество поездок в регионы Дальнего Востока увеличилось на 16%. Эксперты отмечают, что многих россиян привлекает уникальная дальневосточная природа. Некоторые граждане приезжают на Дальний Восток в деловую командировку, но затем возвращаются во время отпуска уже со всей семьей. Этому способствуют различные форумы федерального и регионального значения.

Почти треть всех поездок приходится на Приморский край. Специалисты отмечают, что многие приезжают во Владивосток, также часть путешественников останавливается в Уссурийске и Артеме. Примечательно, что регион интересен туристам не только летом, но и осенью.

Также растет количество гостей в Камчатской области, Бурятии, Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области, пишут «Известия».

туризм и отдых