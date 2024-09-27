Россияне чаще приезжают в Приморский край

Россияне все чаще отправляются в отпуск на Дальний Восток. Самым популярным направлением оказался Приморский край, но также туристов интересуют Камчатка, Бурятия и другие регионы.
Количество поездок в регионы Дальнего Востока увеличилось на 16%. Эксперты отмечают, что многих россиян привлекает уникальная дальневосточная природа. Некоторые граждане приезжают на Дальний Восток в деловую командировку, но затем возвращаются во время отпуска уже со всей семьей. Этому способствуют различные форумы федерального и регионального значения.
Почти треть всех поездок приходится на Приморский край. Специалисты отмечают, что многие приезжают во Владивосток, также часть путешественников останавливается в Уссурийске и Артеме. Примечательно, что регион интересен туристам не только летом, но и осенью.
Также растет количество гостей в Камчатской области, Бурятии, Сахалинской области, Хабаровском крае и Амурской области, пишут «Известия».