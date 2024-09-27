Искусственный интеллект создает новые алгоритмы определения стоимости собственности

В чем преимущество такого подхода по сравнению с ручным трудом? «Во-первых, это скорость подготовки отчета, поскольку ИИ способен обрабатывать большие объемы данных гораздо быстрее, чем человек. Это позволяет сократить время на подготовку отчета об оценке недвижимости, — рассказала “РГ” директор департамента продаж жилой недвижимости ГК “Сумма элементов” Светлана Бардина. — Во-вторых, алгоритмы машинного обучения могут учитывать одновременно множество факторов, что позволяет повысить точность оценки. В-третьих, использование ИИ позволяет автоматизировать процессы, связанные с оценкой недвижимости, такие как сбор и анализ данных и т. д. Это снижает вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором».