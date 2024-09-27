Казахстан подписал безвиз с еще одной страной

Как сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел РК, соглашение направлено на облегчение передвижения граждан обеих стран и способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами.
"В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов.
Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", — говорится в сообщении.