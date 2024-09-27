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Казахстан подписал безвиз с еще одной страной

Правительства Казахстана и Марокко подписали соглашение об освобождении от визовых требований для владельцев национальных/общегражданских паспортов, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Источник: pexels.com

Как сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел РК, соглашение направлено на облегчение передвижения граждан обеих стран и способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений между двумя странами.

"В соответствии с соглашением граждане Казахстана и Марокко освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории друг друга на основании действительных национальных/общегражданских паспортов.

Длительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней с момента въезда", — говорится в сообщении.

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