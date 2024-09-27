Какие схемы ипотеки будут запрещены стандартом ЦБ

Первый вид субсидии — на короткий срок, обычно на время строительства дома. Ставка может быть от 3% до 10% и действовать от года до пяти лет. Затем ставка становится рыночной на момент заключения сделки. Пока рыночные ставки 22−23%, но смысл такого субсидирования в том, чтобы таким образом «переждать» период высоких ставок — по прогнозам экономистов, к 2026 году они должны быть заметно ниже. Тогда ипотеку можно будет рефинансировать по актуальной на тот момент ставке, которая будет ощутимо ниже нынешних.