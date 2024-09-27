В Хабаровске в сквер на Аксёнова придут рябина, липа, груша и сосна

«Раньше на особо охраняемой природной территории, известной как сквер ТЭЦ-1, росли старые тополя. Около сорока из них пришлось убрать, так как они представляли опасность, ломаясь от ветра», — поясняет начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Ирина Дубянская. На смену старым тополям придут рябина, липа, груша, яблоня, сосна и калина. Специалисты сделали акцент на декоративные породы с красивым и продолжительным цветением.