В Хабаровске в сквер на Аксёнова придут рябина, липа, груша и сосна

В Хабаровске продолжается масштабное обновление общественных пространств. В сквере на улице Аксенова в ближайшее время появится более ста новых деревьев, что станет финальным аккордом в благоустройстве этой территории, сообщает пресс-служба мэрии города.
Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это не случайное место для преобразований — сквер на Аксенова в прошлом году занял первое место в онлайн-голосовании, собрав 7 702 голоса от горожан.
Строительные работы находятся на этапе завершения: уже установлены качели, лавочки, детская площадка. В планах — создание дополнительных зон отдыха. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука работы были ускорены, и к началу октября специалисты «Горзеленстроя» высадят здесь 104 дерева.
«Раньше на особо охраняемой природной территории, известной как сквер ТЭЦ-1, росли старые тополя. Около сорока из них пришлось убрать, так как они представляли опасность, ломаясь от ветра», — поясняет начальник управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации города Ирина Дубянская. На смену старым тополям придут рябина, липа, груша, яблоня, сосна и калина. Специалисты сделали акцент на декоративные породы с красивым и продолжительным цветением.
Все саженцы выращены в городском питомнике, что гарантирует их успешную адаптацию на новом месте. Уже этой осенью сквер на Аксенова станет уютнее и зеленее, подарив горожанам место для прогулок среди новых деревьев и обновленных площадок.