В России хотят снять мораторий на проверки общепита из-за вспышек отравлений

«Необходимо отменить с 1 января 2025 года действующий с марта 2022 по 2030 год мораторий на проверки заведений общепита, в том числе обеспечивающих питанием школы, детсады и оздоровительные лагеря. Также надо усилить контроль за качеством продуктов питания и готовых блюд по всей цепочке, а также ввести персональную ответственность должностных лиц за нарушение требований качества продукции», — передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Кошелева.