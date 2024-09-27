«Что ты хочешь от меня?»: во Владивостоке мужчина получил «по лицу» от водителя автобуса

Терпение водителя лопнуло, и в ход пошли кулаки. Позже в конфликт вступил один из пассажиров, который торопился по делам. Он просил водителя автобуса не применять силу к дебоширу. Но спустя время и пассажир подключился к «устранению» буйного мужчины из автобуса. А ещё позже они «поменялись местами», и отговаривал от драки его уже водитель.