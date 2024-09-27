«Что ты хочешь от меня?»: во Владивостоке мужчина получил «по лицу» от водителя автобуса

Во Владивостоке мужчина получил «по лицу» от водителя автобуса № 49. Причиной такого поведения рулевого стали неоплаченный проезд и оскорбления в его адрес, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) Svodka25.
Как сообщают очевидцы, мужчина «подшофе» отказался платить за проезд. Затем он начал оскорблять водителя. Рулевой такое поведение не оценил и заблокировал двери маршрутки. Пассажир начал нецензурно выражаться в адрес водителя, на что последовала довольно яркая реакция.
Терпение водителя лопнуло, и в ход пошли кулаки. Позже в конфликт вступил один из пассажиров, который торопился по делам. Он просил водителя автобуса не применять силу к дебоширу. Но спустя время и пассажир подключился к «устранению» буйного мужчины из автобуса. А ещё позже они «поменялись местами», и отговаривал от драки его уже водитель.
Напомним, во Владивостоке произошел очередной конфликт между водителем общественного транспорта и пассажиром. На этот раз все случилось в автобусе № 81. Причиной агрессии со стороны шофера стали проблемы с оплатой у владивостокца.