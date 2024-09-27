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Мэр Хабаровска рассказал о соглашении между городским управлением образования и краевой федерацией «Киокусинкай-карате»

В хабаровской школе №47 представители управления образования города и краевой федерации «Киокусинкай-карате» подписали соглашение
Источник: Reuters

В хабаровской школе № 47 представители управления образования города и краевой федерации «Киокусинкай-карате» подписали соглашение. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в рамках достигнутых договоренностей в программу школьного обучения введут бесплатные тренировки по одному из популярных боевых искусств. Занятия будут вести учителя физкультуры и педагоги дополнительного образования, владеющие основами киокусинкай. Ожидается, что проект будут реализовывать не только в школе № 47, но и в других учебных заведениях Хабаровска. Мэр города Сергей Кравчук прокомментировал перспективы:

«Соглашение между городским управлением образования и Федерацией Киокусинкай Хабаровского края позволит нам воспитать крепкое и здоровое поколение. Благодаря инициативе трехкратного чемпиона мира по киокусинкай-карате Хаида Мантаева и полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Хабаровске возводят модульные спортивные залы. В помещениях для ребят будут организованы занятия различными видами активностей, в том числе единоборствами».

Ранее сообщалось, что в Хабаровске возводится уникальное сооружение, которое должно стать центром притяжения не только для школьников, но и для местных жителей. Работу выполняют в рамках программы развития Дальнего Востока и Арктического региона.