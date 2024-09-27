Деньги за неиспользованные авиабилеты вернули семье с детьми в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура помогла многодетной семье вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты. Пассажиры пытались вылететь из аэропорта Толмачёво.
Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что в июне 2024 года 6 человек (включая детей) опоздали на рейс из-за отсутствия достоверных указателей на одном из выходов на посадку в терминале «B».
От директора АО «Аэропорт Толмачево» потребовали устранить нарушения. По данным пресс-службы, навигацию изменили, а с сотрудниками провели инструктаж. Многодетной семье возместили более 80 тысяч рублей за нереализованный полёт на самолёте.