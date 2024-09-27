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Деньги за неиспользованные авиабилеты вернули семье с детьми в Новосибирске

Пассажиры опоздали на рейс из-за того, что на выходе из терминала не было достоверных указателей.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирская транспортная прокуратура помогла многодетной семье вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты. Пассажиры пытались вылететь из аэропорта Толмачёво.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что в июне 2024 года 6 человек (включая детей) опоздали на рейс из-за отсутствия достоверных указателей на одном из выходов на посадку в терминале «B».

От директора АО «Аэропорт Толмачево» потребовали устранить нарушения. По данным пресс-службы, навигацию изменили, а с сотрудниками провели инструктаж. Многодетной семье возместили более 80 тысяч рублей за нереализованный полёт на самолёте.

Прокуратура