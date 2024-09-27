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В Новосибирске педагогу выплатили зарплату только после вмешательства пристава

Педагог смогла получить заработную плату после вмешательства пристава.

Источник: Reuters

Педагог смогла получить заработную плату после вмешательства пристава. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области.

Бывшая сотрудница образовательного учреждена обратилась в суд с иском. Гражданка заключала договор с работодателем, в котором был указан размер заработной платы (50 000). После увольнения работодатель не выплатил зарплату и компенсацию морального вреда за неиспользованный отпуск.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании средств с ИП. Суд частично удовлетворил требования гражданки. В ходе расследования выяснилось, что у должника есть банковские счета с достаточной суммой денежных средств для погашения задолженности.

Банковский сотрудник произвел списание средств, права сотрудницы восстановлены.

На руководителя Корпорации развития Новосибирской области Александра Зырянова возбудили второе уголовное дело о взятке, содержание под стражей продлили 26 сентября. Его адвокат, Роман Кандауров, считает, что преследование ведется из-за политических притязаний. Читайте подробнее в материале МК в Новосибирске.