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Авария на подстанции Промысловка оставила Фокино без света

Специалисты занимаются восстановлением электроснабжения.

Источник: PrimaMedia.ru

На подстанции Промысловка произошла авария, в результате которой без света остался Фокино. Специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения, сообщает ИА PrimaMedia.

В данный момент идет восстановление работоспособности подстанции. По предварительным оценкам экспертов, на это может уйти от двух до трех часов.

Глава городского округа Александр Баранов сообщил, что первым шагом в процессе восстановления будет подключение электроснабжения в Фокино. Затем специалисты перейдут к подключению Руднево.

Напомним, 26 сентября часть Владивостока осталась без света из-за коммунальной аварии. Без электроэнергии остались улицы Ладыгина, Невельского, Нейбута, Черняховского, Адмирала Кузнецова, Владикавказской, Горийской, Каплунова, Шепеткова.

Кроме того, в августе во всем Приморском крае пропала электроэнергия. Массовое отключение произошло в 17:16. В Единой дежурной диспетчерской службе в столице региона пояснили, что произошла авария на электросетях.

ЖКХ