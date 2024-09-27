Авария на подстанции Промысловка оставила Фокино без света

На подстанции Промысловка произошла авария, в результате которой без света остался Фокино. Специалисты уже занимаются восстановлением электроснабжения, сообщает ИА PrimaMedia.
В данный момент идет восстановление работоспособности подстанции. По предварительным оценкам экспертов, на это может уйти от двух до трех часов.
Глава городского округа Александр Баранов сообщил, что первым шагом в процессе восстановления будет подключение электроснабжения в Фокино. Затем специалисты перейдут к подключению Руднево.
Напомним, 26 сентября часть Владивостока осталась без света из-за коммунальной аварии. Без электроэнергии остались улицы Ладыгина, Невельского, Нейбута, Черняховского, Адмирала Кузнецова, Владикавказской, Горийской, Каплунова, Шепеткова.
Кроме того, в августе во всем Приморском крае пропала электроэнергия. Массовое отключение произошло в 17:16. В Единой дежурной диспетчерской службе в столице региона пояснили, что произошла авария на электросетях.