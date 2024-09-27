В Хабаровске отметили 75-ю годовщину образования КНР

В хабаровском Городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-летию образования Китайской Народной Республики и 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Праздничный прием открыл Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян. Он подчеркнул, что за последние годы дипломатические связи между двумя странами только укрепились. О реальных плодах, которые приносит это взаимодействие генконсул рассказал на примере совместных проектов, которые уже действуют или начнут реализовываться в ближайшее время. Один из них — развитие острова Большой Уссурийский. Он также напомнил о том, что с начала этого года главы КНР и РФ встречались уже дважды.
«Давайте пожелаем двум нашим великим державам могущества и процветания», — завершил свою речь Цзян Сяоян.
От имени губернатора Хабаровского края и от себя лично собравшихся с годовщинами поздравил и.о. первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов. С приветствиями выступили также председатель законодательной думы региона Николай Шевцов, руководитель представительства Министерства иностранных дел в Хабаровске Павел Силаев и представители Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной и Амурской областей.
Подарком для гостей стали музыкальные номера от творческих коллективов из России и Китая.