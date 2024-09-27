В Хабаровске отметили 75-ю годовщину образования КНР

Праздничный прием открыл Генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян. Он подчеркнул, что за последние годы дипломатические связи между двумя странами только укрепились. О реальных плодах, которые приносит это взаимодействие генконсул рассказал на примере совместных проектов, которые уже действуют или начнут реализовываться в ближайшее время. Один из них — развитие острова Большой Уссурийский. Он также напомнил о том, что с начала этого года главы КНР и РФ встречались уже дважды.