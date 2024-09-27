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30 вирусов у комаров нашли новосибирские ученые

Насекомые могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирские ученые центра «Вектор» исследовали комаров на наличие у них вирусов. Выяснилось, что насекомые являются переносчиками более 30 новых ранее неизвестных инфекций. Об этом сообщил на биотехнологическом форуме в Новосибирске замдиректора центра Валерий Локтев, передает ТАСС.

— Приблизительно 30 новых вирусов было найдено в комарах, которые летают в Новосибирской области. Да, действительно, наши комары несут целый пакет новых вирусов, — рассказал специалист.

Ученым удалось собрать геномы всех этих вирусов. Согласно последний данным статистки, представленной Локтевым, ежегодно до 500 миллионов человек в мире болеют флавивирусами, передающимися через насекомых.

Ранее КП-Новосибирск писала о рисках заражения вирусом Нипах в Новосибирской области.

наука
здоровье