30 вирусов у комаров нашли новосибирские ученые

Новосибирские ученые центра «Вектор» исследовали комаров на наличие у них вирусов. Выяснилось, что насекомые являются переносчиками более 30 новых ранее неизвестных инфекций. Об этом сообщил на биотехнологическом форуме в Новосибирске замдиректора центра Валерий Локтев, передает ТАСС.