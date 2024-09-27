Антициклон принесёт теплые выходные в Приморье

В предстоящие выходные Приморье останется под влиянием антициклона, обещающего сухую и относительно тёплую погоду. По данным «Примгидромета», в субботу, 28 сентября, в регионе не ожидается осадков, а ветер будет слабым. Температуры утром будут колебаться от +1 до +8 °С, в горных районах возможен небольшой мороз, а на южном побережье ожидаются относительно теплые +9…+12 °С. Днем максимальная температура составит +18…+23 °С, сообщает ИА PrimaMedia.