Антициклон принесёт теплые выходные в Приморье

В предстоящие выходные Приморье останется под влиянием антициклона, обещающего сухую и относительно тёплую погоду. По данным «Примгидромета», в субботу, 28 сентября, в регионе не ожидается осадков, а ветер будет слабым. Температуры утром будут колебаться от +1 до +8 °С, в горных районах возможен небольшой мороз, а на южном побережье ожидаются относительно теплые +9…+12 °С. Днем максимальная температура составит +18…+23 °С, сообщает ИА PrimaMedia.
В воскресенье, 29 сентября, погода начнёт меняться, но обойдётся без осадков. Ночные температуры на северо-востоке Приморья опустятся до +2…-4 °С, на остальной территории будут теплее: +3…+10 °С, на юго-западном побережье — +11…+15 °С. Днем регион окажется в тёплом секторе китайского циклона, влияние тихоокеанского антициклона принесёт волну тепла. Дневные температуры на 1—4 градуса выше субботних значений, особенно в континентальных районах.
Во Владивостоке суббота обещает быть солнечной со слабым ветром. Утренние и утренние температуры составят +9…+11 °С, после обеда потеплеет до +19…+22 °С. В воскресенье усилится юго-восточный ветер, ночь будет теплее, чем накануне, +12…+15 °С. Дневные же показатели будут немного ниже, чем в субботу.