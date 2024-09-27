Суд признал бездействие Минстроя при возведении детсадов в Новосибирске

Суд признал незаконным бездействие Минстроя Новосибирской области при возведении двух зданий детских садов-яслей в Центральном районе Новосибирска. Учреждения не могу достроить с 2019-го и 2020-го годов.
Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Сроки окончания строительства, установленные госконтрактами — июнь 2020 года и декабрь 2021 года. Однако работы не завершены до сих пор.
Правоохранители отметили, что ранее были выявлены злоупотребления при возведении учреждений и вынесены обвинительные приговоры должностным лицам ГКУ НСО «Управление капитального строительства».
«Суд признал бездействие органа власти незаконным и обязал в течение 18 месяцев предпринять все меры… для завершения строительства зданий детских садов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.