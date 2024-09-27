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Суд признал бездействие Минстроя при возведении детсадов в Новосибирске

Учреждения так и не достроили с 2019 и 2020 годов.

Источник: AP 2023

Суд признал незаконным бездействие Минстроя Новосибирской области при возведении двух зданий детских садов-яслей в Центральном районе Новосибирска. Учреждения не могу достроить с 2019-го и 2020-го годов.

Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Сроки окончания строительства, установленные госконтрактами — июнь 2020 года и декабрь 2021 года. Однако работы не завершены до сих пор.

Правоохранители отметили, что ранее были выявлены злоупотребления при возведении учреждений и вынесены обвинительные приговоры должностным лицам ГКУ НСО «Управление капитального строительства».

«Суд признал бездействие органа власти незаконным и обязал в течение 18 месяцев предпринять все меры… для завершения строительства зданий детских садов», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.