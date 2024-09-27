Поздравление Игоря Кобзева с Днем Иркутской области

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Днем Иркутской области!
Я верю в единство тех, кто здесь родился и вырос, тех, кто нашел здесь свой дом и призвание. В недавний единый день голосования вы выбрали 18 мэров городских и муниципальных округов и районов, 33 главы первого уровня, 484 депутата представительных органов муниципальных образований. Этот факт в очередной раз доказывает, что любые задачи, которые мы по обычаю решаем вместе, плечом к плечу, сплачивают жителей Приангарья.
Наступает новое время — время победителей. Не случайно на этих выборах свою первую гражданскую победу одержали 15 участников специальной военной операции.
Все испытания, выпавшие нашей стране, жители Приангарья проходили вместе со всем народом. Наши деды героически бились с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны, наши бабушки самоотверженно трудились в тылу. Наши матери и отцы строили гидростанции на Ангаре и мощные промышленные гиганты. Они заложили промышленный фундамент региона и проложили БАМ — мы сегодня расширяем и модернизируем эту железнодорожную магистраль. Наши современники, так же как их родители, выполняют свой воинский долг, работают в полях и на заводах, учатся и совершают открытия.
Каждый житель региона может гордиться тем, что живет в Иркутской области. Уверен, что каждый житель Приангарья обязательно внесет в летопись России свой замечательный вклад!
Желаю всем вам доброго здоровья, благополучия, высоких достижений и успехов!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.