Поздравление Игоря Кобзева с Днем Иркутской области

Все испытания, выпавшие нашей стране, жители Приангарья проходили вместе со всем народом. Наши деды героически бились с фашистами на фронтах Великой Отечественной войны, наши бабушки самоотверженно трудились в тылу. Наши матери и отцы строили гидростанции на Ангаре и мощные промышленные гиганты. Они заложили промышленный фундамент региона и проложили БАМ — мы сегодня расширяем и модернизируем эту железнодорожную магистраль. Наши современники, так же как их родители, выполняют свой воинский долг, работают в полях и на заводах, учатся и совершают открытия.