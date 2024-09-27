В регионе покажут новинки белорусского кино в рамках обширной культурной программы

На торжественной церемонии открытия зрителей приветствовали заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская и режиссер Иван Павлов. «Появление белорусских фильмов на больших экранах Новосибирска и области уже становится доброй традицией. Дни белорусского кино всегда привлекают большое количество зрителей, а программа радует разнообразием: современные игровые, документальные и анимационные картины, а также золотая классика студии “Беларусьфильм”, — отметила на открытии Ирина Рудковская. Фильм открытия — военную драму “Время вернуться” (2024) — лично представил и обсудил со зрителями режиссер Иван Павлов. Картина рассказывает о партизанской бригаде, сражавшейся в годы Великой Отечественной войны в окрестностях Орши. Прототипами героев стали реальные люди и драматические истории их жизни. Предпоказ военно-исторической драмы “Время вернуться” прошел в Минске в мае этого года. В рамках Дней белорусского кино показы фильмов пройдут в Центре культуры и отдыха “Победа” и кинозале “Синема” Центра креативных индустрий. Зрители увидят новинки белорусского кино: анимационно-документальный альманах-путеводитель из пяти фильмов “Мемориальные комплексы Беларуси” (2024), посвященный 80-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, фильм “Страна спасенного великана” (2023) о белорусском зубре, мультфильм “Тошка и его друзья” (2017−2023). К 100-летию белорусского кино будут представлены киноленты из золотой коллекции “Беларусьфильма”: комедия “Нестерка” и лирическая комедия “Белые росы”. Все кинопоказы пройдут до 28 сентября и будут бесплатными для посетителей. У жителей районов Новосибирской области также будет возможность познакомиться с новинками белорусского кино. Бесплатные показы пройдут в киноточках Новосибирского, Тогучинского и Доволенского районов.