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Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников дошкольного образования

Уважаемые работники детских садов Иркутской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника дошкольного образования!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Вы закладываете фундамент будущего нашей страны: учите маленького человека, развиваете творческие способности детей, заботитесь о малышах. Более 13 тысяч педагогических работников Иркутской области посвятили свою жизнь работе с самыми маленькими жителями региона. Их родители каждый день доверяют вам самое дорогое в жизни. Более 128 тысяч малышей посещают в этом году детские сады Приангарья.

Каждый год мы строим новые детские учреждения и капитально ремонтируем уже работающие: за последние пять лет открыли 39 дошкольных организаций и более 70 — обновили. Обязательно продолжим это делать, чтобы наши дети могли развиваться и расти в современных комфортных условиях.

Но именно ваши заботы делают детский сад вторым домом для каждого ребенка, а такой труд — призвание и ответственность.

Благодарю вас за эту благородную работу. Желаю здоровья, творческих успехов, благополучия!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.