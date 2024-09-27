Поздравление Игоря Кобзева с Днем работников дошкольного образования

Вы закладываете фундамент будущего нашей страны: учите маленького человека, развиваете творческие способности детей, заботитесь о малышах. Более 13 тысяч педагогических работников Иркутской области посвятили свою жизнь работе с самыми маленькими жителями региона. Их родители каждый день доверяют вам самое дорогое в жизни. Более 128 тысяч малышей посещают в этом году детские сады Приангарья.