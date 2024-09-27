«Нас обследуют, как космонавтов»: Новосибирский машинист рассказал о тонкостях профессии

47-летний новосибирец Максим Пряхин трудится в РЖД с 1996 года. Более 25 лет назад он окончил Профессиональное училище № 10 имени Н. А. Лунина (ныне — Новосибирский колледж транспортных технологий). На тепловозе был помощником машиниста, затем получил свидетельство на право управления подвижным составом и сам стал машинистом электропоезда.
НЕ ТОЛЬКО ПОЕЗДКИ, НО И ПОДГОТОВКА ВАГОНОВ
Сибиряк перевозит пассажиров по маршрутам в разных направлениях. В основном — Татарская, Барабинск. Рабочий день длится около 8 — 10 часов, график вполне можно назвать насыщенным, он подразумевает смены через сутки.
— Мы приезжаем на конечную станцию вечером. Ночью я сплю в специальной комнате отдыха. Утром встаю и подготавливаю поезд. В этот процесс входит и технический контроль: предупреждение неисправностей, проверка системы, заправка санузлов водой. Затем выезжаю на посадку, и мы отправляемся в город, — рассказал Максим Пряхин.
К такому ритму он уже привык. Машинист не просто водит состав: он отвечает за безопасность и комфорт пассажиров, следит за отоплением в вагонах, решает возникшие в пути проблемы. Работает в паре с помощником.
— Он мои глаза и руки, может выходить в вагоны и следить за состоянием поезда, что-то исправлять, находить выход из нестандартных ситуаций. Мы одна команда. Осенью помощник тщательно контролирует подачу тепла в вагонах — там, кстати, уже начали топить. Вот дома еще холодно, а в поезде — тепло, — делится сотрудник РЖД.
Особое внимание уделяется обслуживанию маломобильных пассажиров. Чаще всего они как раз садятся в первый вагон. Машинист помогает при посадке и высадке, ведь нередко люди путешествуют в одиночку, без сопровождения. Работа требует крепкой физической силы, внимания и чуткости.
С развитием новых технологий работа машиниста стала более комфортной. Сегодня поезда оснащены кондиционерами, отоплением, комфортабельными кабинами, удобными сиденьями для пассажиров, в вагонах на бегущей строке можно увидеть время и название следующей станции.
Но в новых поездах у машиниста и ответственности больше, так как он должен следить за большим количеством приборов, контролировать системы отопления, кондиционеры, проверять камеры, которые фиксируют все, что происходит в поезде и на дороге.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПУТЯХ
Максим подчеркивает, что камеры играют важную роль в обеспечении безопасности. Иногда они могут помочь предотвратить столкновение с помехой на пути. Кроме того, фиксируют все действия машиниста, что позволяет разобрать детали поездки, отработать какие-то рабочие моменты на будущее.
Зазевавшийся на рельсах путник может погибнуть или серьезно пострадать. И об этом важно знать, находясь вблизи железнодорожных путей. Тормозной путь поезда довольно длинный, и даже экстренное торможение не всегда может предотвратить трагедию. Машинисты в этих случаях тоже становятся пострадавшей стороной: чтобы восстановиться после случившегося, они проходят специальные курсы психологической реабилитации.
— Автомобилистам часто напоминаем о правилах безопасного движения на переездах, — говорит сотрудник РЖД. — О том, что лучше остановиться, еще раз оценить ситуацию и только тогда ехать. Машина может попросту застрять на путях, и одно дело, если пострадает только четырехколесный транспорт. А если там люди?
Сложности в работе машиниста создают также погодные условия. Зимой и технике сложнее, и при движении может быть больше препятствий из-за листопада, снега, гололеда. Поэтому от машиниста требуется еще больше внимания при торможении, управлении поездом. Максим Пряхин напоминает: переходить железную дорогу можно только в строго отведенных для этого местах.
ОБУЧЕНИЕ И НАСТАВНИЧЕСТВО
За годы работы сибиряк стал не только опытным сотрудником, но и успел обучить многих своих коллег. Все они остались в РЖД и теперь возят пассажиров по разным маршрутам. За это Максим Пряхин получил почетную награду «Наставник ОАО “РЖД”. Он делится опытом с молодыми сотрудниками, рассказывает о том, что настоящая работа машиниста начинается на практике, а теоретические знания, полученные в учебных заведениях, должны быть адаптированы к реальным условиям.
Машинист не забывает своих наставников, которые уже вышли на пенсию, и продолжает общение с ними. Фото: Предоставлено героем публикации.
— Некоторые ребята, которые приходят из колледжа, боятся графика работы, не все готовы к длительным поездкам. Молодежи непросто сразу влиться в такой режим. Но если молодой специалист остался в профессии, из него, как из пластилина, можно сделать подготовленного к трудностям человека, и это важно не только для работы, — считает Максим Пряхин.
ЗДОРОВЬЕ — В ПРИОРИТЕТЕ
Машинисты проходят строгий медицинский контроль, гарантирующий физическую и психологическую готовность к выполнению обязанностей.
— Должна быть развита внимательность, а это связано с состоянием здоровья. Мы шутим, что нас обследуют, как космонавтов: раз в год проводят полный медосмотр. С помощью холтеровского мониторирования проверяют сердечно-сосудистую систему. Также существует дополнительный комплекс обследований, чтобы предотвратить профзаболевания.
На пенсию машинисты выходят в 55 лет. Максиму Пряхину до этого возраста еще далеко, хотя он уже и выработал свой стаж. Сотрудник РЖД говорит, что чувствует себя хорошо и планирует работать дальше. Некоторые старшие коллеги машиниста после выхода на пенсию получили дополнительное образование и стали преподавателями в профильных учебных заведениях.
Максим всегда находит время для семьи — супруги и ребенка. Любит играть с собакой, проводить время на даче — ходить в баню, собирать грибы, кататься на велосипеде.
В 2024 году машиниста наградили почетной грамотой Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Почетную грамоту железнодорожник получил за преданность работе. Фото: Предоставлено героем публикации.
— Не все люди в восторге от своей работы, но мне моя работа нравится. Каждая смена получается разной и интересной: помочь пассажиру, отрегулировать тепло, разобраться с технической неполадкой… Но я рад, что выбрал этот путь. Всегда всем говорю: это лучшая работа в мире! — добавляет Максим Пряхин.