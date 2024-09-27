«Нас обследуют, как космонавтов»: Новосибирский машинист рассказал о тонкостях профессии

За годы работы сибиряк стал не только опытным сотрудником, но и успел обучить многих своих коллег. Все они остались в РЖД и теперь возят пассажиров по разным маршрутам. За это Максим Пряхин получил почетную награду «Наставник ОАО “РЖД”. Он делится опытом с молодыми сотрудниками, рассказывает о том, что настоящая работа машиниста начинается на практике, а теоретические знания, полученные в учебных заведениях, должны быть адаптированы к реальным условиям.