Вошел в историю за 60 секунд: хабаровские болельщики дождались первой домашней победы «Амура»

Второй период прошел во взаимных атаках, москвичи удалялись за желание играть вшестером и удар коленом Шевченко. Но самое интересное началось за 2 минуты до конца периода. Кэм Ли слишком активно прихватил нападающего в зоне защиты и получил 2 минуты штрафа за задержку соперника. Арена притихла. После вбрасывания Кирилл Слепец перехватил снаряд, убежал и забросил шайбу в ворота соперника. Не прошло и минуты, как уже Артур Гиздатуллин ассистировал тому же Кириллу Слепцу — 3:1! Арена взревела. Болельщики не скрывали своих бурных эмоций, уж слишком истосковались по шайбам на домашнем льду. Кстати, Кирилл стал всего вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства. Для этого ему потребовалось 60 секунд. 13 января 2010 года воспитанник «Амура» Дмитрий Тарасов, выступавший тогда за «Сибирь» в игре против «Авангарда» стал первым игроком, сделавшим дубль во время нейтрализации одного большинства соперника. Тогда Тарасову потребовалась 31 секунда. Оба рекордсмена напрямую связаны с Хабаровском: здесь родились и стали заниматься хоккеем, играли за школу «Амур», а потом уже и за взрослую команду.