Вошел в историю за 60 секунд: хабаровские болельщики дождались первой домашней победы «Амура»

Встреча с «Витязем» в Хабаровске началась с обоюдных атак. На 6-ой минуте соперники подарили численное преимущество дальневосточникам. Через 30 секунд последовало еще одно удаление, и игра пошла 5 на 3. Гол защитника Александра Щемерова судьи на площадке сначала не увидели, но благодаря бдительным специалистам системы «видеогол», шайбу все-таки засчитали. Эта шайба стала первой для Щемерова в его дебютной игре сезона. За 4 минуты до конца «Витязь» сравнял счет. На перерыв соперники ушли при равных цифрах на табло.
Второй период прошел во взаимных атаках, москвичи удалялись за желание играть вшестером и удар коленом Шевченко. Но самое интересное началось за 2 минуты до конца периода. Кэм Ли слишком активно прихватил нападающего в зоне защиты и получил 2 минуты штрафа за задержку соперника. Арена притихла. После вбрасывания Кирилл Слепец перехватил снаряд, убежал и забросил шайбу в ворота соперника. Не прошло и минуты, как уже Артур Гиздатуллин ассистировал тому же Кириллу Слепцу — 3:1! Арена взревела. Болельщики не скрывали своих бурных эмоций, уж слишком истосковались по шайбам на домашнем льду. Кстати, Кирилл стал всего вторым игроком в истории КХЛ, сделавшим дубль во время одного меньшинства. Для этого ему потребовалось 60 секунд. 13 января 2010 года воспитанник «Амура» Дмитрий Тарасов, выступавший тогда за «Сибирь» в игре против «Авангарда» стал первым игроком, сделавшим дубль во время нейтрализации одного большинства соперника. Тогда Тарасову потребовалась 31 секунда. Оба рекордсмена напрямую связаны с Хабаровском: здесь родились и стали заниматься хоккеем, играли за школу «Амур», а потом уже и за взрослую команду.
Через 3 минуты после начала третьего отрезка «Витязь» отыграл одну шайбу. Дальше зрители только охали и ждали окончания встречи. Было видно, что команды устали, но не сдавались. Гости на 5-й минуте еще раз давали хабаровским спортсменам увеличить преимущество, оставшись в меньшинстве. Не вышло. Оставшиеся 13 минут матча пролетели довольно быстро. Финальная сирена, и «Амур» празднует первую домашнюю победу!
«Нам нужен был глоток свежего воздуха», — сказал Кирилл Слепец после игры.
Уже в субботу, 28 сентября, в Хабаровск приезжает «Торпедо», которое можно и нужно обыгрывать. Начало матча в 17:30.